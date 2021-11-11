Вітряно та холодно: прогноз погоди у Києві на 11 листопада (карта)

У четвер, 11 листопада, у Києві прогнозують хмарну погоду. Крім того, днями у столиці зафіксували аномалію — зацвіли каштани, що не притаманно для листопада.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у столиці стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +7 градусів. Вітер — південний, 5-10 м/с. Опадів не передбачається.
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Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
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