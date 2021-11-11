Ветрено и холодно: прогноз погоды в Киеве на 11 ноября (карта)

В четверг, 11 ноября, в Киеве прогнозируют облачную погоду. Кроме того, на днях в столице зафиксировали аномалию — зацвели каштаны, что не характерно для ноября.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — южный, 5-10 м/с. Осадков не предвидится.
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Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
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