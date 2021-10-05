Вхід тільки для щеплених? Коли Київ посилить правила відвідування держустанов

У Києві на тлі ймовірності обов'язкової вакцинації від коронавируса розгорівся новий скандал. Солом'янська районна адміністрація попередила, що для надання адмінпослуг необхідний ковід-сертифікат. Однак в КМДА заперечують, що на відвідування міських установ є обмеження.
Про це повідомили в прес-службі КМДА .
У чому суть скандалу?
У Мережі з'явився скріншот з Facebook-сторінки прес-служби Солом'янської районної адміністрації Києва. У ньому попередження про те, що відвідати Центр надання адміністративних послуг можна буде, надавши:
- негативний тест на Covid-19,
- ковід-сертифікат про вакцинацію від коронавируса.
Нові правила нібито затвердив штаб з ліквідації наслідків НС. Однак вони не поширюються на осіб, які не досягли 18 років.
Відзначимо, що зі сторінки Facebook цей пост видалили.
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Що кажуть в КМДА?
Поки Київ залишається в жовтій зоні адаптивного карантину, таке правило ввести не можуть. У той же час, місцева влада не заперечують, що посилення карантинних заходів розглядається.
"Ми вже готуємося до можливого посилення карантину і розробляємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, в тому числі ЦНАП, і від інших установ допускати відвідувачів тільки при наявності COVID сертифікатів або негативних тестів на COVID" , – повідомили в КМДА.
Раніше ми писали:
- Оскільки в Україні та Києві погіршується ситуація з коронавірусом, столична влада вже розробляює алгоритм подальшої жорсткості правил. Тільки при наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутнім на масових заходах, ходити в кафе і ресторани.
- Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають помаранчевій зоні адаптивного карантину.