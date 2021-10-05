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Вход только для привитых? Когда Киев ужесточит правила посещения госучреждений

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 октября, 19:13
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В Киеве возник конфликт на фоне того, что в госучреждения не будут пускать без COVID-вакцинации
В Киеве вероятно будут пропускать в госучреждения по ковид-сертификатах.
В Киеве вероятно будут пропускать в госучреждения по ковид-сертификатах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на фоне вероятности обязательной вакцинации от коронавируса разгорелся новый скандал. Соломенская районная администрация предупредила, что для предоставления админуслуг необходим ковид-сертификат. Однако в КГГА отрицают, что на посещение городских учреждений есть ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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В чем суть скандала?

В Сети появился скриншот с Facebook-страницы пресс-службы Соломенской районной администрации Киева. В нем предупреждение о том, что посетить Центр предоставления административных услуг можно будет, предоставив:

  • отрицательный тест на Covid-19
  • ковид-сертификат о вакцинации от коронавируса.

Новые правила якобы утвердил штаб по ликвидации последствий ЧС. Однако они не распространяются на лиц, не достигших 18 лет.

Отметим, что со страницы Facebook этот пост удалили.

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Что говорят в КГГА?

Пока Киев остается в желтой зоне адаптивного карантина, такое правило ввести не могут. В то же время, местные власти не отрицают, что усиление карантинных мер рассматривается.

"Мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦНАП, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID", – сообщили в КГГА.

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