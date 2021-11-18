Відео дня. У Києві комунальник косив опале листя

У Києві помітили комунальника, який косив опале листя. Очевидці зняли те, що відбувалося на районі Нивки, на камеру.
Відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ без цензури".
Подробиці
На кадрах видно, що комунальник косить купу опалого листя. Це вже не перший випадок у столиці, коли комунальники так роблять.
Далі по темі
Що робити з опалим листям
З осені цього року місто розпочали перенаправляти опале листя на потужності для переробки його в біогумусза допомогою спеціальних хробаків.
Етапність перетворення листя:
- складування;
- обробка розчином та ферментація;
- переробка на гумус.
Для цього застосовується технологія виробництва компосту та його переробки у вигляді вермикультивування. Вона здійснюється за допомогою використання червоних кільцевих хробаків, які з'їдаючи органічні відходи, переробляють їх у біогумус, що містить необхідні речовини для насичення грунтів.