Видео дня. В Киеве коммунальщик косил опавшие листья

В Киеве заметили коммунальщика, который косил опавшие листья. Очевидцы сняли происходящее на районе Нивки на камеру.
Видео появилось в Telegram-канале "Киев без цензуры".
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На кадрах видно, что коммунальщик косит груду опавших листьев. Это уже не первый случай в столице, когда коммунальщики так делают.
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Что делать с опавшими листьями
С осени этого года город начали перенаправлять опавшие листья на мощности для переработки его в биогумусс помощью специальных червей.
Этапность превращения листьев:
- складирование;
- обработка раствором и ферментация;
- переработка на гумус.
Для этого применяется технология производства компоста и его переработки посредством вермикультивирования. Она осуществляется посредством использования красных кольцевых червей, которые съедая органические отходы, перерабатывают его в биогумус, содержащий необходимые вещества для насыщения почв.