Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Винна Америка": що думають кияни про загрозу війни з Росією (відео)

Ексклюзив
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жителі столиці розповіли, чи вірять вони у можливість активних бойових дій на території України
Кияни заперечують, що почали масово купувати продукти.
Кияни заперечують, що почали масово купувати продукти. / Фото: Колаж: Сьогодні

У супермаркетах Києва масово скуповують гречку, цукор та борошно. Як стверджують деякі політики, кияни роблять це, боячись вторгнення Росії в Україну.

Кореспондент "Сьогодні" пройшовся столичними магазинами та запитав у людей, що вони думають про цей раптовий ажіотаж.

Реклама

Звинувачують владу та Америку

На запитання журналіста, із чим пов'язано те, що люди масово скуповують гречку, подружня пара пенсіонерів почала жваво критикувати владу.

"Із брехнею (пов'язано. – Ред.). З нашою брехнею. Вони навмисне прибрали з полиць, щоб пенсіонери не могли купити", – сказало подружжя.

Однак люди не вважають, що ситуація з масовою купівлею продуктів пов'язана з агресією РФ.

"Росіяни про це не сказали. Нам війна не страшна, але нащо вона здалася? Ніхто за війну не згадує, одна Америка і ми. Америці тільки й хочеться влізти сюди, щоб у нас війна була", – впевнена пенсіонерка.

Реклама

Ще одна пенсіонерка переконана, що "це спеціально робиться, щоб нагнітати цей ажіотаж".

"А коли хаос, то люди втрачають глузд", – сказала вона.

Ця сама жінка додала, що "гопника-президента не слухає".

Реклама

Чи справді є дефіцит товарів?

Співробітник "Сільпо", спілкуючись із журналістами, заперечив, що нестача товару якось пов'язана із загрозою війни з РФ. Він пояснив, що товар на складах є, його просто не встигають виставляти на полиці.

У супермаркеті NOVUS нас запевнили, що всі товари завезли, а масове скуповування гречки пов'язали з новорічними святами.

Касир в цьому супермаркеті запевнив, що люди беруть рівно стільки, скільки їм потрібно для повсякденного життя. Він додав, що не спостерігає масової паніки та скуповування гречки чи вермішелі.

Кияни не бояться ні агресії, ні голоду

"Мені 81 рік, я скільки себе пам'ятаю, коли хтось десь щось сказав, то й купують (крупи. – Ред.). Ну, нехай. Тоді там моль літає по хаті, жучки заводяться. Я такого не роблю. Немає сенсу, його їсти однаково не будеш", – розповіла журналісту "Сьогодні" пенсіонерка.

Ще одна жителька столиці запевнила, що не боїться російської агресії і купувати річний запас гречки не збирається.

"Навіщо боятися? Страх – це найгірше, що може бути", – сказала вона.

Ще один киянин переконаний: "Якщо будемо піддаватися паніці, то з цього нічого не вийде".

Ажіотаж на найважливіші продукти в Києві помітили минулого тижня. Це сталося наступного дня після звернення президента Володимира Зеленського, в якому він закликав українців не панікувати на фоні загрози війни з Росією.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Винна Америка": що думають кияни про загрозу війни з Росією (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

7 968

захворіло за тиждень в Києві

+20%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

32.11

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти