Замість "Лева Толстого" – "Василя Стуса": стало відомо, як перейменують п'ять станцій Київського метро

Нові назви для станцій обрали за підсумками електронного голосування, в якому взяли участь 170 646 користувачів

У Києві позбавляються російських назв у метро. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській міській раді зареєстровано проект рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену.

На сайті Київради оприлюднили відповідний документ.

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Як перейменують станції Київського метрополітену:

станцію "Берестейська" на станцію "Бучанська";

станцію "Площа Льва Толстого" на станцію "Василя Стуса";

станцію "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України";

станцію "Мінська" на станцію "Варшавська";

станцію "Дружби народів" на станцію "Ботанічна".

Орієнтовна вартість перейменування станцій та ліній метрополітену становить 2 302 тис. гривень, які виділять із бюджету столиці. За ці кошти замінять текстове наповнення, назву станцій, яка буде розташована на колійних стінах та входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення рішення сприятиме демократизації українського суспільства. Також дозволить перейменувати станції Київського метрополітену з метою популяризації визначних фактів історії України, формування історичної свідомості українського народу.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть з'явитися вулиці Махова, Героїв полку "Азов" та Чорнобаївська.

Також нагадаємо, мер Одеси оголосив спецоперацію проти російських назв у місті.