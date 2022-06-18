Вместо "Льва Толстого" – "Василия Стуса": стало известно, как переименуют пять станций Киевского метро

Новые названия для станций выбрали по итогам электронного голосования, в котором приняло участие 170 646 пользователей

В Киеве избавляются от русских названий в метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании 5 станций столичного метрополитена.

На сайте Киевсовета обнародовали соответствующий документ.

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Как переименуют станции Киевского метрополитена:

станцию "Берестейская" на станцию "Бучанская";

станцию "Площадь Льва Толстого" на станцию "Василия Стуса";

станцию "Героев Днепра" на станцию "Героев Украины";

станцию "Минская" на станцию "Варшавская";

станцию "Дружбы народов" на станцию "Ботаническая".

Ориентировочная стоимость переименования станций и линий метрополитена составляет 2 302 тыс. гривен, которые выделят из бюджета столицы. За эти средства заменят текстовое наполнение, название станций, которое будет расположено на путевых стенах и входах/выходах, общие схемы, линейные схемы.

В объяснительной записке отмечается, что принятие решения будет способствовать демократизации украинского общества. Также позволит переименовать станции Киевского метрополитена с целью популяризации выдающихся фактов истории Украины, формирования исторического сознания Украинского народа.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве могут появиться улицы Махова, Героев полка "Азов" и Чернобаевская.

Также напомним, мэр Одессы объявил спецоперацию против русских названий в городе.