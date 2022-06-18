Вместо "Льва Толстого" – "Василия Стуса": стало известно, как переименуют пять станций Киевского метро

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании 5 станций столичного метрополитена.
На сайте Киевсовета обнародовали соответствующий документ.
Как переименуют станции Киевского метрополитена:
- станцию "Берестейская" на станцию "Бучанская";
- станцию "Площадь Льва Толстого" на станцию "Василия Стуса";
- станцию "Героев Днепра" на станцию "Героев Украины";
- станцию "Минская" на станцию "Варшавская";
- станцию "Дружбы народов" на станцию "Ботаническая".
Ориентировочная стоимость переименования станций и линий метрополитена составляет 2 302 тыс. гривен, которые выделят из бюджета столицы. За эти средства заменят текстовое наполнение, название станций, которое будет расположено на путевых стенах и входах/выходах, общие схемы, линейные схемы.
В объяснительной записке отмечается, что принятие решения будет способствовать демократизации украинского общества. Также позволит переименовать станции Киевского метрополитена с целью популяризации выдающихся фактов истории Украины, формирования исторического сознания Украинского народа.
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