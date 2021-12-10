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Водій не поступився дорогою "швидкої" з сиреною: у Києві медики потрапили у жорстку ДТП

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
10 грудня, 23:18
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Внаслідок зіткнення спецтранспорт перекинувся
З'ясовуються всі обставини. Колаж "Сьогодні"
З'ясовуються всі обставини. Колаж "Сьогодні"

У Києві працівники правопорядку встановлюють обставини ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги, внаслідок якого отримали травми двоє медичних працівників.

Про це повідомила поліція Києва у Фейсбуці.

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Деталі

10 грудня на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП із постраждалими на вулиці Костянтинівській.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Chevrolet не надав перевагу в русі кареті "швидкої", яка рухалася із включеними проблисковими маячками та звуковим сигналом", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні

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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після встановлення всіх обставин йому буде надано правову кваліфікацію.

У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП . У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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