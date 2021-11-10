Чудовий захід сонця: жителі столиці діляться фотографіями вечірнього неба

Фото заходу сонця у столиці заполонили соцмережі сьогодні ввечері

Захід сонця у Києві / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 10 листопада, жителі столиці помітили яскравий захід сонця. Фото дива природи одразу ж з'явилися у мережі.

Знімки з'явилися в Telegram-каналі Столиця".

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Захід сонця був яскраво-оранжевим і ніжно рожевим. Люди були захоплені його красою.

"Сьогодні у Києві був чудовий захід сонця", – пишуть мешканці столиці.

Захід сонця у Києві. Фото Telegram-каналу "Столиця".

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Захід сонця у Києві. Фото Telegram-каналу "Столиця".

Захід сонця у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

Захід сонця у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

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Захід сонця у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

Захід сонця у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

Види заходу сонця на планетах Сонячної системи від NASA

NASA випустило симуляцію яка демонструє, як виглядають сонячні заходи сонця на інших планетах і супутниках Сонячної системи.

Кожне змодельоване відео ґрунтується на даних про атмосферу цих планет, включаючи щільність, склад, температуру, враховано також відстань до Сонця та його яскравість у міру видалення. Симуляція включає атмосфери Урана, Марса, Венери та супутника Сатурна Титана.

Заходи різних планет будуть виглядати певним чином залежно від їхньої атмосфери.

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