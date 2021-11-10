Чудовий захід сонця: жителі столиці діляться фотографіями вечірнього неба

Сьогодні, 10 листопада, жителі столиці помітили яскравий захід сонця. Фото дива природи одразу ж з'явилися у мережі.
Знімки з'явилися в Telegram-каналі Столиця".
Захід сонця був яскраво-оранжевим і ніжно рожевим. Люди були захоплені його красою.
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"Сьогодні у Києві був чудовий захід сонця", – пишуть мешканці столиці.
Види заходу сонця на планетах Сонячної системи від NASA
NASA випустило симуляцію яка демонструє, як виглядають сонячні заходи сонця на інших планетах і супутниках Сонячної системи.
Кожне змодельоване відео ґрунтується на даних про атмосферу цих планет, включаючи щільність, склад, температуру, враховано також відстань до Сонця та його яскравість у міру видалення. Симуляція включає атмосфери Урана, Марса, Венери та супутника Сатурна Титана.
Заходи різних планет будуть виглядати певним чином залежно від їхньої атмосфери.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.