Восхитительный закат: жители столицы делятся фотографиями вечернего неба

Сегодня, 10 ноября, жители столицы заметили яркий закат. Фото чуда природы сразу же появились в сети.
Снимки появились в Telegram-канале "Столица".
Закат был ярко-оранжевым и нежно розовым. Люди были в восторге от его красоты.
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"Сегодня в Киеве был восхитительный закат", – пишут жители столицы.
Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA
NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.
Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.
Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.