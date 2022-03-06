Біля Києва продовжуються бої – Кличко (відео)

Біля Києвапродовжуються бої. Місто акумулює усі ресурси для оборони столиці. Все для життєзабезпечення жителів у складних умовах воєнного стану.
Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.
"Сьогодні проїхався деякими блокпостами, встановленими на в'їздах до Києва. Наші військові, тероборона – у бойовій готовності та в рішучому настрої дати відсіч ворогові. Моральний дух – незламний! І сказали, що захищатимуть Київ за всяку ціну", – каже Віталій Кличко.
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