Все заради свята: діти-засновники Києва стали купідонами (фото)

На бронзових скульптурах з'явилися крила та німби, як у маленьких ангелів, а також лук та стріли

Скульптури знаходяться на Поштовій площі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 лютого, у Києві до свята всіх закоханих перетворили пам'ятник малюкам-засновникам міста. Скульптури Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь стали купідонами.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

Що відомо

Скульптури встановлено на Поштовій площі. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь отримали нові костюми. На бронзових скульптурах з'явилися крила та німби, як у маленьких янголів.

Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

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Окрім білих крил із льону, сьогодні вранці брати-засновники Києва озброїлися також луком та стрілами Амура.

Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

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Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

У Києві відкрили одразу п'ять нових мініскульптур

У проекті "Шукай!" відразу п'ять нових бронзових мініскульптур. Вони присвячені меценатам, завдяки яким у Києві з'явилися одні з найкрасивіших будівель, таких як Національна філармонія України, Національний музей літератури України та Києво-Могилянська академія.

Меценатом став благодійний фонд Zagoriy Foundation. На етапі планування проєкту стало зрозуміло, що неможливо вибрати одну фігуру серед київських меценатів. Тож вирішили вибрати 5 персон.

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