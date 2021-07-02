Винесла з роботи небезпечні штами вірусу: у Києві судитимуть ексспівробітницю інституту біотехнологій

Працівниця інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів завдала збитків на суму понад 111 тис. гривень / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві постане перед судом ексспівробітниця інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів, яка незаконно винесла з роботи небезпечні штами вірусів.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно ексспівробітниці за фактом привласнення небезпечних штамів вірусів, з метою збуту (ч. 2 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишня співробітниця інституту незаконно винесла флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, щоб пізніше їх продати. Для того, щоб приховати злочин жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів.

"Тобто зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала. Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у побутовому холодильнику, де вони і були виявлені у ході обшуку", - повідомили у прокуратурі.

Реклама

Таким чином, експрацівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тис. гривень. Жінка повернула викрадені штами вірусу у власність інституту – збитки відшкодовані.

Раніше ми повідомляли, що якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, на людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.