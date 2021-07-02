Вынесла с работы опасные штаммы вируса: в Киеве будут судить экс-сотрудницу института биотехнологий

Работница института биотехнологий и штаммов микроорганизмов нанесла ущерб на сумму свыше 111 тыс. гривен / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве предстанет перед судом экс-сотрудница института биотехнологий и штаммов микроорганизмов, которая незаконно вынесла с работы опасные штаммы вирусов.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-сотрудницы по факту присвоения опасных штаммов вирусов, с целью сбыта (ч. 2 ст. 191 УК Украины)" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшая сотрудница института незаконно вынесла флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы, чтобы позже их продать. Для того, чтобы скрыть преступление женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов.

"То есть уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала. Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживание в бытовом холодильнике, где они и были обнаружены в ходе обыска", – сообщили в прокуратуре.

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Таким образом, экс-сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тыс. гривен. Женщина вернула похищенные штаммы вируса в собственность института – убытки возмещены.

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