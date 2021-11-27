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"Давайте підемо до Філарета". Під Києвом священики судяться через церкву (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 листопада, 17:04
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Священики не можуть поділити землю для будівництва церкви – представник ПЦУ заявляє, що має всі дозволи, а його опонент із УПЦ КП – що документи підроблені
Священики судяться через будівництво церкви
Священики судяться через будівництво церкви / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Клавдієво-Тарасове під Києвом розпочалося протистояння між двома конфесіями. Священнослужителі сваряться через землю та будівництво церкви. На місці вже викопали траншеї, але будівництво призупинили.

Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

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Чому почався конфлікт

Як повідомив священик Київського патріархату Сергій Струк, його опонент із ПЦУ Іван Дзюба намагається незаконно збудувати нову церкву на території, що належить УПЦ КП.

Однак у ПЦУ стверджують, що мають на це повне право та отримали дозвіл від місцевої влади.

Наразі між священнослужителями йдуть суди – УПЦ КП вже в касації заперечує право власності ПЦУ на будівництво на цій ділянці. За словами Струка, ПЦУ підробила документи.

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УПЦ КП блокує будівництво

Вчора, 26 листопада, на ділянці вже викопали траншеї під фундамент, але початок заливки бетоном блокували представники УПЦ КП. Сторони викликають один на одного поліцію.

На відео конфлікту священик із ПЦУ розповідав поліції, що має всі документи на будівництво. Потім він запропонував священикові з УПЦ КП "піти до патріарха, вибачитися", після чого всі почали говорити "Давайте підемо до патріарха, давайте ми всі підемо до Філарета".

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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