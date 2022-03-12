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Вибух неминучий? Чому знеструмлена ЧАЕС – небезпека для всієї Європи

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 03:50
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Чорнобильській АЕС для безпечної роботи обов'язково потрібна електроенергія – без неї почнеться ядерна реакція та закінчиться вона сумно
Якщо на ЧАЕС не дати електроенергію, може статися катастрофа
Якщо на ЧАЕС не дати електроенергію, може статися катастрофа / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чорнобильську АЕС, яка через окупантів залишилася без електропостачання, вже підвезли пальне. Проте невідомо, скільки днів його вистачить для роботи дизель-генераторів. Електрика на ЧАЕС потрібна, щоб працювали насоси для басейну, а також вентиляції. Якщо вони довго не працюватимуть, на станції станеться вибух.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла член колегії Державної інспекції ядерного врегулювання Ольга Кошарна.

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Чим загрожує відсутність енергопостачання ЧАЕС?

Зараз МАГАТЕ та українські експерти не контролюють ситуацію на ЧАЕС, адже там не працюють системи автоматичного ядерного контролю. А відсутність електрики та палива на станції може призвести до вибуху та пожежі.

На атомній станції обов'язково повинні працювати системи вентиляції та насоси для басейну. Якщо через окупантів герметичність басейну з ядерними відходами буде порушена, то почнеться ядерна реакція. Відбудеться водневий вибух та розповсюдження радіації.

"Внаслідок впливу гамма-випромінювання на воду у збірці, що відпрацювала, йде виробництво водню. І при досягненні певного об'ємного відсотка, за відсутності вентиляції, яка не працює без електрики, можливий вибух і пожежа", – сказала Кошарна.

Експерт додала, що насоси потрібні для того, щоб постійно подавати воду в басейн. Вода у ньому знімає залишкове тепловиділення. Коли в резервуарах залишиться лише 25% від початкового рівня, запуститься ланцюгова ядерна реакція.

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"Тоді ці збірки розігріються, розплавляться і разом із водневим вибухом буде поширення радіації", – пояснила Кошарна.

Вона уточнила, що працівники Укренерго готові відновити подачу електроенергії, але окупанти не пропускають їх та навіть стріляють над головами робітників.

Якщо буде вибух, то хто постраждає?

У разі вибуху на Чорнобильській АЕС, за словами Кошарної, насамперед постраждають жителі України та Білорусі. Також хмара з радіаційними частинками може поширитись у Росії. Якщо ж вітер буде північно-східним, вона піде на європейські країни.

Ситуація у Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк додав, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильською зоною втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС: або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.

Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.

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