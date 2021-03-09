Спіймали нелегала? У Києві п'яний водій возив пасажирів (фото)

Перевізник заявляє, що водій не працює у них

Сьогодні вранці патрульні помітили несправний автобус "Богдан", який віз пасажирів. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Як повідомили в Патрульній поліції Києва, чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці.

Результат тесту показав 0,82 проміле, що в чотири рази перевищує допустимий рівень.

Водія відсторонили від керування.

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"Патрульні склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності) КУпАП", – йдеться в повідомленні.

Водночас в Комунальній службі перевезень сайту "Сьогодні" повідомили, що в компанії, яка працює на маршруті №191, не підтверджують, що це їхній водій.

"Перевізник повідомляє, що до них уже зверталися з патрульної поліції стосовно нетверезого водія. Але він давно не працює в їхній компанії. Колись цей водій у них працював, але вже давно звільнився, можливо, у нього залишилися старі документи. Потрібно з'ясовувати деталі, наприклад, дізнаватися за ким значиться цей автобус", – розповіли сайту "Сьогодні" в Комунальній службі перевезень КМДА.

Не виключено, що водій працював нелегально і випадково потрапив у поле зору поліції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер, якщо п'яне водіння призвело до травмування або смерті, будуть реальні терміни.

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Нагадаємо, в столиці п'яний водій втік від поліції і збив двох людей.

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