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Захворілих все більше, але чи чекати на локдаун? Що не так з COVID-ситуацією у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 09:52
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Станом на 15 лютого столиця перебуває в жовтій зоні карантину
У Києві спостерігається висока захворюваність на COVID-19
У Києві спостерігається висока захворюваність на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на ранок 15 лютого зафіксовано 4584 нових випадки коронавірусу за останню добу. Хоч у місті і спостерігається висока захворюваність, але школи на "дистанційку" не відправляють.

Новини "Сьогодні" розповідають усе, що відомо про ситуацію із коронавірусом у столиці.

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Коронавірус у Києві

Станом на ранок 15 лютого в Києві зафіксовано 4584 нових випадки коронавірусу за добу. Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків COVID-19.

З початку епідемії у Києві одужали – 350 397 осіб (1724 за добу), а летальних наслідків – 8770 осіб (15 за добу).

Карантин у столиці

Станом на ранок 15 лютого столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.

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У жовтій зоні заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
  • робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.

Робота шкіл та садочків

У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.

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"Вже три тижні персонал навчальних закладів проходить інструктаж з дій у разі надзвичайних ситуацій, і можу запевнити всіх: наші педагоги готові чітко та виважено діяти в будь-якій ситуації. Працівники знають послідовність дій та як поводитись у позаштатних ситуаціях, де розташовані укриття та з якого маршруту до них рухатися", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Також він нагадав про правила роботи шкіл за умов карантинних обмежень.

"Керівництво столиці прийняло правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школі, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, і захворюваність наразі вже пішла на спад. На сьогодні на повній дистанційці перебувають лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє на COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – наголосив Валентин Мондрієвський.

Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

Новий локдаун

У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень. У КМДА стверджують, що ситуація із захворюваністю та рівнем госпіталізації контролюється.

"Незважаючи на високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована та не вимагає запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих до столичних лікарень становить 32,3%. Зайнятість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, нині становить лише 34%", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що від нового локдауну столицю рятує найвищий рівень вакцинації населення.

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