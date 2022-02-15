Заболевших все больше, но ждать ли локдауна? Что не так с COVID-ситуацией в Киеве

По состоянию на 15 февраля столица находится в желтой зоне карантина

В Киеве наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на утро 15 февраля зафиксировали 4584 новых случая коронавируса за последние сутки. Хоть в городе и наблюдается высокая заболеваемость, но школы на "дистанционку" не отправляют.

Новости "Сегодня" рассказывают все, что известно о ситуации с коронавирусом в столице.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 15 февраля в Киеве зафиксировано 4584 новых случая коронавируса за сутки. Всего в столице подтверждено 411 576 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели – 350 397 человек (1724 за сутки), а летальных исходов – 8770 человек (15 за сутки).

Карантин в столице

По состоянию на утро 15 февраля столица находится в желтой зоне карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

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В желтой зоне запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Работа школ и садиков

В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме.

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"Уже три недели персонал учебных заведений проходит инструктаж по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, и могу заверить всех: наши педагоги готовы четко и взвешенно действовать в любой ситуации. Работники знают последовательность действий и как вести себя во внештатных ситуациях, где расположены укрытия и по какому маршруту к ним двигаться", – заявил заместитель главыКГГА Валентин Мондриевский.

Также он напомнил о правилах работы школ в условиях карантинных ограничений.

"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение классу или школе, исходя из показателей своего подразделения. Так, в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.

Новый локдаун

В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. В КГГА утверждают, что ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.

"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что от нового локдауна столицу спасает высокий уровень вакцинации населения.

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