Засипле снігом? У Києві різко погіршиться погода 13 грудня

Температура повітря досягне максимум 4 градусів тепла

У столиці очікуються опади. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві та області у понеділок, 13 грудня, синоптики прогнозують сильні опади. Так, у столиці очікується мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у столиці 13 грудня

Як розповіли синоптики, у Києві температура повітря і вночі, і вдень становитиме від 2 до 4 градусів тепла.

Також у столиці та області очікується сильний мокрий сніг та дощ.

Окрім того, цього дня буде південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

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Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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