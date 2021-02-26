Затоплені вулиці і "плаваючі" авто: фото і відео наслідків потепління у Києві

Через різке потепління у Києві почав активно танути сніг. У результаті водою затоплює дворові проїзди, тротуари і підходи до метро. Досить мокро стало на столичних Позняках.

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Журналісти "Сьогодні" з'ясували, що і де підтопило в місті.

Так, підхід до станції метро "Позняки" сильно затопило талою водою. Люди просто не можуть пройти по тротуару з боку парку "Позняки" і змушені робити зайве коло, щоб обійти затоплений водою тротуар. Снігу тут досить багато. Якщо гідротехнічна служба не відкачає воду – тротуар і далі буде заливати.

/ Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

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/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Багато підтоплених місць і між житловими будинками на Позняках. Невелике "озеро" утворилося біля будинків по вулиці Анни Ахматової – автомобілі проїжджають там як катери.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

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Підтоплені талою водою доріжки в парку "Позняки" і навіть бульварна частина проспекту Григоренка.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

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Втім, у "Київавтодорі" говорять, що серйозних підтоплень у місті поки не зафіксовано. Там пояснили, що підтоплення – це коли через воду неможливо проїхати по вулиці, де глибина води становить понад 20-30 сантиметрів.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

"Таких підтоплень у місті немає. Стрімкого підтоплення теж поки не спостерігається, а великі калюжі проходять самі протягом декількох годин. Ми готувалися до гіршого варіанту, але ситуація абсолютно стабільна", – пояснили в "Київавтодорі".

Про те, якою буде погода цього року, читайте в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік" .

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