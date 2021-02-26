Затопленные улицы и "плавающие" авто: фото и видео последствий потепления в Киеве

Из-за резкого потепления в Киеве начал активно таять снег. В результате водой затапливает дворовые проезды, тротуары и подходы к метро. Довольно мокро стало на столичных Позняках.

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Журналисты "Сегодня" выяснили, что и где подтопило в городе.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

Так, подход к станции метро "Позняки" сильно затопило талой водой. Люди просто не могут пройти по тротуару со стороны парка "Позняки" и вынуждены делать лишний круг, чтобы обойти затопленный водой тротуар. Снега тут довольно много. Если гидротехническая служба не откачает воду – тротуар и дальше будет заливать.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Много подтопленных мест и между жилыми домами на Позняках. Небольшое "озеро" образовалось возле домов по улице Анны Ахматовой – автомобили проезжают там как катера.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Подтоплены талой водой дорожки в парке "Позняки" и даже бульварная часть проспекта Григоренко.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Впрочем, в "Киевавтодоре" говорят, что серьезных подтоплений в городе пока не зафиксировано. Там объяснили, что подтопления – это когда из-за воды невозможно проехать по улице, где глубина воды составляет более 20-30 сантиметров.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Таких подтоплений в городе нет. Стремительного подтопления тоже пока не наблюдается, а большие лужи уходят сами на протяжении нескольких часов. Мы готовились к худшему варианту, но ситуация абсолютно стабильная", – пояснили в "Киевавтодоре".

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

О том, какой будет погода в этом году, читайте в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год" .

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