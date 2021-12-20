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Будівлю КМДА клонували. У центрі Києва з'явилась його копія (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 15:36
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Макет КМДА, виконаний із бронзи, з'явився на Хрещатику перед мерією
Перед будинком київської мерії з'явилася її зменшена копія
Перед будинком київської мерії з'явилася її зменшена копія / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Київосвіти 20 грудня відкрили бронзовий макет будівлі. Подібні скульптури стоять у багатьох мерій світу, а також важливих архітектурних споруд.

Про це повідомляє голова ГО "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик у Facebook.

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Тепер люди з порушенням зору зможуть осягнути архітектурні деталі головного офісу Києва.

"На гранях п’єдесталу є короткий опис будівлі та Хрещатика українською, англійською і шрифтом Брайля", – написав Віталій Селик.

Люди з порушенням зору зможуть "побачити" архітектурні деталі
Люди з порушенням зору зможуть "побачити" архітектурні деталі / Фото: Facebook

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Курйози

  • На макеті шатер даху утоплений нижче лінії карнизу, як відразу після будівництва у 1957, а не виступає над ним, як зараз. Так сталося, коли десь у 1980-90-ті на місці горища облаштували 11-й поверх з кабінетами і підняли дах.

  • При цьому, на скульптурці яскраво видні башти ліфтових шахт, які з’явилися десь у 2000-ні.

  • В житті нижній 3-поверховий цоколь трохи виступає по всьому периметру. А на макеті виділяється середня частина на 3 вікна. А весь інший пояс ніби втоплений глибше пілястр.

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  • Чомусь бокові крила зробили з пласкими дахами, а не ламаними, як є зараз.

  • Ну і якщо вже говорити про крупні деталі, на даху над Колонною залою тепер прикріплена величезна конструкція з кліматичною системою. На макеті її нема.

  • Цікаво, що раніше на фасаді міськради по центру на рівні 8-го поверху був розміщений барельєф гербу СРСР, а над центральними дверима бронзовий медальйон з гербом Києва Флоріана Юр’єва. Їх прибрали відразу після відновлення Незалежності. Але нічого нового досі не повісили. Ні тризуба, ні Архангела.

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