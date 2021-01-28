Будівлю КСУ оточили силовики: ФОПів-протестувальників зібралося близько тисячі (фото, відео)

У Києві протестувальники-підприємці дійшли до будівлі Конституційного Суду України. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", їх зібралося близько тисячі.

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ФОПи прийшли до КСУ, тримаючи прапори SaveФОП. Будівлю суду по периметру оточили силовики із самого ранку, вулиці біля суду перекриті.

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці заплановано проведення масових акційбіля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного Суду України і на Майдані Незалежності.

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Підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, спрощеної звітності та скасування обов'язкових касових апаратів.

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Раніше ми писали, що з 15 грудня ФОПи мітингували проти заборони на підприємницьку діяльність на час локдауну з 8 по 24 січня, а також проти введення касових апаратів.

Всі подробиці в спецтемі Протести ФОПів на Майдані

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