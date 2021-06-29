Спека не відступає: у Києві за два дні зафіксували чотири температурні рекорди

Люди прохолоджуються біля фонтанів. Фото: twnews.at

Метеорологи зафіксували в Києві нові температурні рекорди 25-26 червня. У місті стоїть досить тепла погода.

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Про це повідомляють дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 25 червня середньодобова температура повітря становила 28,3 градусів тепла, що на 1,7 градус вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року.

Максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до 35,4 градусів, перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1885 році на 0,4 градуса.

"Мінімальна температура повітря 25 червня не опустилася нижче 21,0, що на 0,5 градуса тепліше, ніж це було в 1957 році", – додають в повідомленні.

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26 червня, після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано в 1939 році і дорівнювало 32,2 градусам.

Стовпчик термометра в ніч на 26 червня не опустився нижче 22,4, що на 1,8 градуса тепліше, ніж це було в 1901 році.

Раніше ми писали, що в Києві температура повітря побила 97-річний рекорд.

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