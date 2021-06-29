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Спека не відступає: у Києві за два дні зафіксували чотири температурні рекорди

29 червня 2021 18:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У столиці 26 червня максимальна температура досягала 32, 2 градусів

Люди прохолоджуються біля фонтанів. Фото: twnews.at

Люди прохолоджуються біля фонтанів. Фото: twnews.at

Метеорологи зафіксували в Києві нові температурні рекорди 25-26 червня. У місті стоїть досить тепла погода.

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Про це повідомляють дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 25 червня середньодобова температура повітря становила 28,3 градусів тепла, що на 1,7 градус вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року.

Максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до 35,4 градусів, перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1885 році на 0,4 градуса.

"Мінімальна температура повітря 25 червня не опустилася нижче 21,0, що на 0,5 градуса тепліше, ніж це було в 1957 році", – додають в повідомленні.

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26 червня, після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано в 1939 році і дорівнювало 32,2 градусам.

Стовпчик термометра в ніч на 26 червня не опустився нижче 22,4, що на 1,8 градуса тепліше, ніж це було в 1901 році.

Раніше ми писали, що в Києві температура повітря побила 97-річний рекорд.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула по вулицям. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 чоловік.

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