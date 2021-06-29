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Жара не отступает: в Киеве за два дня зафиксировали четыре температурных рекорда

29 июня 2021 18:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице 26 июня максимальная температура достигала 32, 2 градусов

Люди прохлаждаются около фонтанов. Фото: twnews.at

Люди прохлаждаются около фонтанов. Фото: twnews.at

Метеорологи зафиксировали в Киеве новые температурные рекорды 25-26 июня. В городе стоит достаточно теплая погода.

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Об этом сообщают данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 25 июня среднесуточная температура воздуха составляла 28,3 градусов тепла, что на 1,7 градус выше рекордного значения температуры для этого дня 1957 года.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 35,4 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4 градуса.

"Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже 21,0, что на 0,5 градуса теплее, чем это было в 1957 году", – добавляют в сообщении.

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26 июня после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и равнялось 32,2 градусам.

Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже 22,4, что на 1,8 градуса теплее, чем это было в 1901 году.

Ранее мы писали, что в Киеве температура воздуха побила 97-летний рекорд.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.

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