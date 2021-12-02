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Зима скасовується? Яка погода буде у Києві завтра – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 грудня, 17:00
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Максимальна температура повітря у столиці завтра буде до 4 градусів тепла
Погода в столиці на 3 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в столиці на 3 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 3 грудня, у Києві буде прохолодна погода з опадами.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Завтра у столиці очікується холодна та вогка погода. Вдень температура повітря коливатиметься від 3 до 4 градусів вище за нуль.

Атмосферний фронт викличе опади, мокрий сніг та дощ, але переважно невеликі.

Погода в Україні на 3 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 3 грудня. Фото: Наталки Діденко

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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