Зима скасовується? Яка погода буде у Києві завтра – прогноз (карта)

Завтра, 3 грудня, у Києві буде прохолодна погода з опадами.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Завтра у столиці очікується холодна та вогка погода. Вдень температура повітря коливатиметься від 3 до 4 градусів вище за нуль.
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Атмосферний фронт викличе опади, мокрий сніг та дощ, але переважно невеликі.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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