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Зима відступає? Яка погода буде в Києві на вихідних

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3 лютого, 16:00
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В суботу та неділю синоптики очікують плюсові показники температури
На вихідних потепліє до +2 градусів.
На вихідних потепліє до +2 градусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві до кінця тижня ще кілька разів буде змінюватися. В п'ятницю, 4 лютого, температура різко опуститься, а вже на вихідних прийде потепління до +2 градусів.

Про це повідомляє сайт Gismeteo.

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В п'ятницю температура повітря опуститься до -9 градусів вночі. Вдень підвищиться лише до -4 градусів. Опадів не прогнозують.

Однак уже в суботу, 5 лютого, температура підвищиться від -7 градусів до +1. Водночас, прогнозують невеликий мокрий сніг.

В ніч на неділю, 6 лютого, температура повітря опуститься до -2, а вже вдень знов підніметься вище нуля та демонструватиме плюсові показники. Снігу чекати не варто, однак погода буде похмура.

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Штормових вітрів не прогнозують, швидкість вітру буде помірною у до кінця тижня.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

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Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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