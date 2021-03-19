Іншого виходу немає: Кличко пояснив, чому в Києві ввели локдаун (відео)

Поки не буде масової вакцинації від коронавірусу, єдиним шляхом стримання розповсюдження цієї інфекції в Києві є локдаун.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в останні дні ситуація з COVID-19 почала погіршуватися. Якщо показник декілька тижнів тому був набагато менший, то зараз ми бачимо сплеск захворювання.

"І однозначно ми всі втомилися від обмежень, які на сьогодні є. Ми втомилися від цієї хвороби, але нічого іншого станом на сьогодні поки що немає. До того моменту, поки не буде масової вакцинації, єдиним шляхом стримання розповсюдження цієї інфекції є локдаун", – сказав Кличко.

Раніше ми повідомляли, що підприємці по всій Україні вийшли на протести через посилення карантину. Мітингували й у Львові.

Також нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама