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Іншого виходу немає: Кличко пояснив, чому в Києві ввели локдаун (відео)

19 березня, 21:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В останні дні ситуація з COVID-19 почала погіршуватися

Поки не буде масової вакцинації від коронавірусу, єдиним шляхом стримання розповсюдження цієї інфекції в Києві є локдаун.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в останні дні ситуація з COVID-19 почала погіршуватися. Якщо показник декілька тижнів тому був набагато менший, то зараз ми бачимо сплеск захворювання.

"І однозначно ми всі втомилися від обмежень, які на сьогодні є. Ми втомилися від цієї хвороби, але нічого іншого станом на сьогодні поки що немає. До того моменту, поки не буде масової вакцинації, єдиним шляхом стримання розповсюдження цієї інфекції є локдаун", – сказав Кличко.

Раніше ми повідомляли, що підприємці по всій Україні вийшли на протести через посилення карантину. Мітингували й у Львові.

Також нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони.

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