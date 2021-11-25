Некролог. Олександр Омельченко увійшов до історії Києва як "мер-будівельник"

Колишній мер Києва пішов із життя на 84-му році життя

Двічі Омельченко ставав мером Києва, набираючи рекордну кількість голосів на свою підтримку – понад 70%. / Фото: Колаж: Сьогодні

25 листопада стало відомо про смерть колишнього мера Києва Олександра Омельченка. Омельченко, який народився в один день і рік з другим президентом Леонідом Кучмою, помер у день народження свого наступника Леоніда Черновецького. Причиною смерті стало ускладнення після перенесеного коронавірусу, як повідомили в КМДА.

Від бетонщика до мера Києва

Олександр Омельченко народився у селі Зозив Липовецького району Вінницької області 9 серпня 1938 року. 1959 року закінчив Київський будівельний технікум, а потім Київський інженерно-будівельний інститут та Київський інститут народного господарства.

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Працювати почав 1959 року бетонщиком будівельного комбінату Київського облбудтресту. З 1961 по 1980 роки пройшов шлях від майстра до головного інженера домобудівного комбінату №1 Головкиївміськбуду. З 1980 по 1987 рік – перший заступник начальника – головний інженер Головкиївміськбуду.

У 1987-1989 рр. був радником-консультантом в Республіці Афганістан. У інтерв'ю сайту "Сьогодні" у далекому 2001 році Омелченко розповів про найцінніше, що в нього залишилося з Афганістану.

"Погляньте на цей годинник. Мені вже десятки людей, особливо жінки, говорили, мовляв, Сан Санич, соромно, непрестижно, ви буваєте у світі, спілкуєтеся з послами... Але цей годинник – не простий. Я його з Кабула привіз у 1988 році. році, купив за 40 доларів. Привіз синам обом, дружині такі ж, тільки поменше. Старший син, спритний, годинник десь у лазні забув, у молодшого дочка грала з ними і кинула в обігрівач.Знайшли через рік – з обгорілим циферблатом і склом. Людмилі, дружині, теж набридло їх носити. А я свій годинник ношу, як талісман, і не міняю, тим більше, що вони надійні, точні".

Повернувшись із Кабула, він продовжував свою роботу в будіндустрії доти, доки в уже незалежній Україні не став обіймати керівні посади в КМДА, а з травня 1999 по квітень 2006 був Київським міським головою.

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На посаді мера

На тлі загальної розрухи в країні Київ виглядав у ті часи аж ніяк непогано, і багато киян перейнялися повагою до "міцного господарника Сан Санича".

1999 року він переміг на виборах мера Києва, вигравши боротьбу у провідного, на той момент, українського олігарха Григорія Суркіса.

Омельченко двічі був мером Києва та його називали "будівельником" столиці. При ньому відкрилися шість нових станцій метро (більше, ніж при всіх інших мерах). Також він збудував бювети у всіх районах і мріяв реконструювати трамвайне сполучення в місті – вдалося лише прибрати трамваї з мосту Патона та додати кількість маршруток у місті.

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"Мер Пекіна був у Києві і, коли подивився наше метро, сказав, що краще ніде немає: ні в Москві, ні в інших містах. І наші технології кращі. Тож нам сьогодні "світить" робота: у них потрібно прокласти 300 км метро (для порівняння – у нас 50 км.) Це колосальні гроші – десятки мільйонів доларів. Зароблене частково використовуємо на київську підземку. З нового року ми підемо від автовокзалу до Теремків, потім далі. Ніхто не вірить, що ми все це зробимо" , – розповідав Омельченко у інтерв'ю сайту "Сьогодні" 20 років тому.

Однак опоненти звинувачували його у невдалій реконструкції площі Незалежності, зокрема, появі "теплиць" та недоречних пам'яток. На ці закиди він відповідав, що його наступники давно могли переробити ці безглузді архітектурні споруди.

"Мене на виборах 2002 року 73% киян підтримало. Це було найкраще підтвердження того, що моя політика вірна", – Говорив він в інтерв'ю ЗМІ.

Справді, Омельченко двічі набирав рекордну кількість голосів на свою підтримку – понад 70%.

Конфлікти з Кучмою та підтримка Ющенка

Незважаючи на те, що у колишнього мера день народження був в один день з другим президентом України, вони ніколи не відзначали його разом. Крім того, відомо, що Омельченко мав конфлікти з адміністрацією Кучми на чолі з Віктором Медведчуком (давнім партнером Суркіса), множилися скандали із забудовами, вирубуванням зелених зон, у яких прямо звинувачували мера та його корумповане оточення.

Однак наприкінці 2004 року Омельченко надав величезну послугу Ющенку та підтримав Майдан. Багато хто говорить, що без сприяння київській владі навряд чи "Помаранчева революція" пройшла б так гладко. Тоді Омельченко зробив вибір "на користь найсильніших", що стало не ідеологічним, а прагматичним рішенням.

Чим жив після

На виборах 2006 року Омельченко розраховував на підтримку Ющенка, проте зіткнувся із несподіваним конкурентом у вигляді Віталія Кличка. В результаті, через те, що значну частину виборчих голосів було розсіяно, перемогу здобув давній противник мера Леонід Черновецький, успішно реалізував підкуп виборців пенсійного віку.

Олександр Омельченко не пішов із політики. У період з 2007 до 2012 року він був народним депутатом України VI скликання. А із травня 2014 року став депутатом Київської міської ради.

Скандал навколо колишнього мера спалахнув, коли він на своєму автомобілі рівно 12 років тому – 25 листопада 2009 року – збив на смерть пішохода на нерегульованому пішохідному переході. Свідки стверджували, що пішохід був на "зебрі", а позашляховик навіть не пригальмував. У 2010 році прокуратура закрила цю справу через відсутність складу злочину. Незабаром сталося ще кілька ДТП за його участю.

Після цих подій Омельченко не переставав керувати автомобілем і казав, що "завжди був задоволений собою".

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