Некролог. Александр Омельченко вошел в историю Киева как "мэр-строитель"

Бывший мэр Киева ушел из жизни на 84-м году жизни

Дважды Омельченко ставал мэром Киева, набирая рекордное количество голосов в свою поддержку – более 70%. / Фото: Коллаж: Сегодня

25 ноября стало известно о смерти бывшего мэра Киева Александра Омельченко. Родившийся в один день и год со вторым президентом Леонидом Кучмой, Омельченко умер в день рождения своего преемника Леонида Черновецкого. Причиной смерти стало усложнения после перенесенного коронавируса, как сообщили в КГГА.

От бетонщика до мэра Киева

Александр Омельченко родился в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области 9 августя 1938 года. В 1959 году окончил Киевский строительный техникум, а потом Киевский инженерно-строительный институт и Киевский институт народного хозяйства

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Работать начал в 1959 году бетонщиком строительного комбината Киевского облстройтреста. С 1961 по 1980 года прошел путь от мастера до главного инженера домостроительного комбината №1 Главкиевгорстроя. С 1980 по 1987 год – первый заместитель начальника – главный инженер Главкиевгорстроя.

В 1987-1989 годах был советником-консультантом в Республике Афганистан. В интервью сайту "Сегодня" в далеком 2001 году Омелченко рассказал о самом ценном, что у него осталось с Афганистана.

"Посмотрите на эти часы. Мне уже десятки людей, особенно женщины, говорили, мол, Сан Саныч, стыдно, непрестижно, вы бываете в мире, общаетесь с послами... Но эти часы – не простые. Я их из Кабула привез в 1988 году, купил за 40 долларов. Привез сыновьям обоим, жене такие же, только поменьше. Старший сын, шустрый, часы где-то в бане забыл, у младшего дочка играла с ними и бросила в обогреватель. Нашли через год – с обгоревшим циферблатом и стеклом. Людмиле, жене, тоже надоело их носить. А я свои часы ношу, как талисман, и не меняю, тем более, что они надежные, точные".

Вернувшись из Кабула он продолжал свою работу в стройиндустрии до тех пор, пока в уже независимой Украине не стал занимать руководящие должности в КГГА, а с мая 1999 по апрель 2006 был Киевским городским главой.

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На посту мэра

На фоне всеобщей разрухи в стране, Киев смотрелся в те времена отнюдь неплохо, и многие киевляне прониклись уважением к "крепкому хозяйственнику Сан Санычу".

В 1999 году он победил на выборах мэра Киева, выиграв борьбу у ведущего, на тот момент, украинского олигарха Григория Суркиса.

Омельченко дважды был мэром Киева и его называли "строителем" столицы. При нем открылись шесть новых станций метро (больше, чем при всех остальных мэрах). Также он построил бюветы во всех районах и мечтал реконструировать трамвайное сообщение в городе – удалось лишь убрать трамваи с моста Патона и добавить количество маршруток в городе.

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"Мэр Пекина был в Киеве и, когда посмотрел наше метро, сказал, что лучше нигде нет: ни в Москве, ни в других городах. И наши технологии лучше. Так что нам сегодня "светит" работа: у них нужно проложить 300 км метро (для сравнения -- у нас 50 км). Это колоссальные деньги -- десятки миллионов долларов. Заработанное частично используем на киевскую подземку. С нового года мы пойдем от автовокзала до Теремков, потом дальше. Никто не верит, что мы все это сделаем", – рассказывал Омельченко в интервью сайту "Сегодня" 20 лет назад.

Однако его оппоненты обвиняли его в неудавшейся реконструкции площади Независимости, в частности, появлении "теплиц" и неуместных памятников. На эти упреки он отвечал, что его преемники давно могли переделать эти бестолковые архитектурные сооружения.

"Меня на выборах 2002 года 73% киевлян поддержало. Это было лучшее подтверждение того, что политика моя верная", – говорил он в интервью СМИ.

Действительно, Омельченко два раза набирал рекордное количество голосов в свою поддержку – более 70%.

Конфликты с Кучмой и поддержка Ющенко

Не смотря на то, что у бывшего мэра день рождение был в один день со вторым президентом Украины, никогда они не отмечали его вместе. Кроме того, известно, что у Омельченко были конфликты с администрацией Кучмы во главе с Виктором Медведчуком (давним партнером Суркиса), множились скандалы с застройками, вырубкой зеленых зон, в которых прямо обвиняли мэра и его коррумпированное окружение.

Однако в конце 2004 года Омельченко оказал огромную услугу Ющенко и поддержал Майдан. Многие говорят, что без содействия киевской власти вряд ли бы "Оранжевая революция" прошла так гладко. Тогда Омельченко сделал выбор "в пользу сильнейших", что стало не идеологическим, а прагматическим решением.

Чем жил после

На выборах 2006 года Омельченко рассчитывал на поддержку Ющенко, однако столкнулся с неожиданным конкурентом в виде Виталия Кличко. В результате, из-за того, что значительная часть избирательских голосов была рассеяна, победу одержал давний противник мэра Леонид Черновецкий, успешно реализовавший подкуп избирателей пенсионного возраста.

Александр Омельченко не ушел из политики. В период с 2007 по 2012 год он был народным депутатом Украины VI созыва. А с мая 2014 года стал депутатом Киевского городского совета.

Скандал вокруг бывшего мэра разгорелся, когда он на своем автомобиле ровно 12 лет назад – 25 ноября 2009 года – сбил насмерть пешехода на нерегулированном пешеходном переходе. Свидетели утверждали, что пешеход был на "зебре", а внедорожник даже не притормозил. В 2010 году прокуратура закрыла это дело по причине отсутствия состава преступления. Вскоре произошло еще несколько ДТП с его участием.

После этих событий Омельченко не переставал водить машину и говорил, что "всегда был доволен собой".

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