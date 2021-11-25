Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Некролог. Александр Омельченко вошел в историю Киева как "мэр-строитель"

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 19:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший мэр Киева ушел из жизни на 84-м году жизни
Дважды Омельченко ставал мэром Киева, набирая рекордное количество голосов в свою поддержку – более 70%.
Дважды Омельченко ставал мэром Киева, набирая рекордное количество голосов в свою поддержку – более 70%. / Фото: Коллаж: Сегодня

25 ноября стало известно о смерти бывшего мэра Киева Александра Омельченко. Родившийся в один день и год со вторым президентом Леонидом Кучмой, Омельченко умер в день рождения своего преемника Леонида Черновецкого. Причиной смерти стало усложнения после перенесенного коронавируса, как сообщили в КГГА.

От бетонщика до мэра Киева

Александр Омельченко родился в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области 9 августя 1938 года. В 1959 году окончил Киевский строительный техникум, а потом Киевский инженерно-строительный институт и Киевский институт народного хозяйства

Реклама

Работать начал в 1959 году бетонщиком строительного комбината Киевского облстройтреста. С 1961 по 1980 года прошел путь от мастера до главного инженера домостроительного комбината №1 Главкиевгорстроя. С 1980 по 1987 год – первый заместитель начальника – главный инженер Главкиевгорстроя.

В 1987-1989 годах был советником-консультантом в Республике Афганистан. В интервью сайту "Сегодня" в далеком 2001 году Омелченко рассказал о самом ценном, что у него осталось с Афганистана.

"Посмотрите на эти часы. Мне уже десятки людей, особенно женщины, говорили, мол, Сан Саныч, стыдно, непрестижно, вы бываете в мире, общаетесь с послами... Но эти часы – не простые. Я их из Кабула привез в 1988 году, купил за 40 долларов. Привез сыновьям обоим, жене такие же, только поменьше. Старший сын, шустрый, часы где-то в бане забыл, у младшего дочка играла с ними и бросила в обогреватель. Нашли через год – с обгоревшим циферблатом и стеклом. Людмиле, жене, тоже надоело их носить. А я свои часы ношу, как талисман, и не меняю, тем более, что они надежные, точные".

Вернувшись из Кабула он продолжал свою работу в стройиндустрии до тех пор, пока в уже независимой Украине не стал занимать руководящие должности в КГГА, а с мая 1999 по апрель 2006 был Киевским городским главой.

Реклама

На посту мэра

На фоне всеобщей разрухи в стране, Киев смотрелся в те времена отнюдь неплохо, и многие киевляне прониклись уважением к "крепкому хозяйственнику Сан Санычу".

В 1999 году он победил на выборах мэра Киева, выиграв борьбу у ведущего, на тот момент, украинского олигарха Григория Суркиса.

Омельченко дважды был мэром Киева и его называли "строителем" столицы. При нем открылись шесть новых станций метро (больше, чем при всех остальных мэрах). Также он построил бюветы во всех районах и мечтал реконструировать трамвайное сообщение в городе – удалось лишь убрать трамваи с моста Патона и добавить количество маршруток в городе.

Реклама

"Мэр Пекина был в Киеве и, когда посмотрел наше метро, сказал, что лучше нигде нет: ни в Москве, ни в других городах. И наши технологии лучше. Так что нам сегодня "светит" работа: у них нужно проложить 300 км метро (для сравнения -- у нас 50 км). Это колоссальные деньги -- десятки миллионов долларов. Заработанное частично используем на киевскую подземку. С нового года мы пойдем от автовокзала до Теремков, потом дальше. Никто не верит, что мы все это сделаем", – рассказывал Омельченко в интервью сайту "Сегодня" 20 лет назад.

Однако его оппоненты обвиняли его в неудавшейся реконструкции площади Независимости, в частности, появлении "теплиц" и неуместных памятников. На эти упреки он отвечал, что его преемники давно могли переделать эти бестолковые архитектурные сооружения.

"Меня на выборах 2002 года 73% киевлян поддержало. Это было лучшее подтверждение того, что политика моя верная", – говорил он в интервью СМИ.

Действительно, Омельченко два раза набирал рекордное количество голосов в свою поддержку – более 70%.

Конфликты с Кучмой и поддержка Ющенко

Не смотря на то, что у бывшего мэра день рождение был в один день со вторым президентом Украины, никогда они не отмечали его вместе. Кроме того, известно, что у Омельченко были конфликты с администрацией Кучмы во главе с Виктором Медведчуком (давним партнером Суркиса), множились скандалы с застройками, вырубкой зеленых зон, в которых прямо обвиняли мэра и его коррумпированное окружение.

Однако в конце 2004 года Омельченко оказал огромную услугу Ющенко и поддержал Майдан. Многие говорят, что без содействия киевской власти вряд ли бы "Оранжевая революция" прошла так гладко. Тогда Омельченко сделал выбор "в пользу сильнейших", что стало не идеологическим, а прагматическим решением.

Чем жил после

На выборах 2006 года Омельченко рассчитывал на поддержку Ющенко, однако столкнулся с неожиданным конкурентом в виде Виталия Кличко. В результате, из-за того, что значительная часть избирательских голосов была рассеяна, победу одержал давний противник мэра Леонид Черновецкий, успешно реализовавший подкуп избирателей пенсионного возраста.

Александр Омельченко не ушел из политики. В период с 2007 по 2012 год он был народным депутатом Украины VI созыва. А с мая 2014 года стал депутатом Киевского городского совета.

Скандал вокруг бывшего мэра разгорелся, когда он на своем автомобиле ровно 12 лет назад – 25 ноября 2009 года – сбил насмерть пешехода на нерегулированном пешеходном переходе. Свидетели утверждали, что пешеход был на "зебре", а внедорожник даже не притормозил. В 2010 году прокуратура закрыла это дело по причине отсутствия состава преступления. Вскоре произошло еще несколько ДТП с его участием.

После этих событий Омельченко не переставал водить машину и говорил, что "всегда был доволен собой".

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 245

заболело за неделю в Киeвe

+1%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

25 ноября 1991. Центральному республиканскому ботаническому саду присвоено имя академика Академии наук Украины Николая Гришко...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять