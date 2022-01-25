Заступнику Кличка вручили підозру: у чому звинувачують і до чого тут РНБО

Першому заступнику голови КМДА вручили підозру у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО

Справа проти Миколи Поворозника пов'язана з ділянкою біля станції метро Сирець / Фото: Колаж: Сьогодні

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили 25 січня підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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За словами мера, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу".

"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І в облаштувала там сквер", – написав він.

Історія ділянки

У 2009 році його було передано апарату РНБО України у постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.

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Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не розпочато. На земельній ділянці утворилося стихійне звалище.

Не перший скандал із Поворозником

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Поворозник через посередника вимагав неправомірний зиск у розмірі 125 тис. доларів у представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішень щодо погоджень містобудівних умов та обмежень.

14 квітня 2020 року одним із підрозділів СБУ було затримано посередника, який нібито представляв інтереси Поворозника, при отриманні 60 тис. доларів.

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Крім того, правоохоронним органам стало відомо, що посередник за узгодженням з Поворозником хотів отримати 246 тис. доларів з іншого об'єкта будівництва.

У Кличка відібрали частину повноважень

Кабінет Міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Відповідно до нього їхні кандидатури пропонуватимуться главою уряду.

Постановою №43 від 24 січня уряд встановив, що голова районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, що раніше у Києві говорили про можливе зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, який одночасно є мером Києва. Ці чутки циркулювали на тлі масових обшуків у столичних підприємствах, що їх активно критикував мер Києва. Багато експертів називали це фіналом затяжного конфлікту між мером Києва та Офісом президента.

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