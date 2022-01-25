У Кличка відібрали частину повноважень: що вирішили у Кабміні

Кабінет Міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Відповідно до нього їхні кандидатури пропонуватимуться главою уряду.
Постановою №43 від 24 січня уряд встановив, що голова районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра України.
До цього глава районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначалися на посаду та звільнялися з посади президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.
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Таке рішення ухвалив Кабмін без обговорення на засіданні уряду.