У Кличка відібрали частину повноважень: що вирішили у Кабміні

Глави київських райдержадміністрацій призначатимуться та звільнятимуться за пропозиціями прем'єра

Кабмін виніс нову ухвалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій у Києві. Відповідно до нього їхні кандидатури пропонуватимуться главою уряду.

Постановою №43 від 24 січня уряд встановив, що голова районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра України.

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До цього глава районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначалися на посаду та звільнялися з посади президентом за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

Із двох екс-депутатів хочуть зняти санкції РНБО

Кабінет Міністрів України звернувся до Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) з пропозицією розглянути варіант винятки із санкційних списків двох колишніх народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання Це необхідно зробити у зв'язку із наявністю відповідного рішення суду.

Таке рішення ухвалив Кабмін без обговорення на засіданні уряду.

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