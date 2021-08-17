Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Кем заменят Кличко? Имя нового главы КГГА могут озвучить на СНБО – источник

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 августа, 18:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты предполагают, что смена руководства КГГА может произойти в ближайшее время – возможно до Дня Независимости
Протесты под КГГА и мэр столицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Протесты под КГГА и мэр столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует мэр Киева. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.

Когда Кличко могут снять

Реклама

Эксперты предполагают, что смена руководства в столичной госадминистрации может произойти в ближайшее время – возможно и до Дня Независимости.

По мнению политолога Владимира Фесенко, замена главы КГГА может быть преподнесена как временная мера, для наведения порядка в коммунальных предприятиях столицы и очищения от коррупции, дескать центральная власть должна немедленно вмешаться в ситуацию.

"На мой взгляд, как раз сейчас, за неделю до празднования 30-летия Независимости Украины, когда в Киеве будет проводиться масса международных мероприятий, весь этот конфликт абсолютно не нужен. Сейчас не время и не место для выяснения отношений. Киевская и центральная власть должны достойно провести все мероприятия – это сейчас главнее. А потом вернуться к этому вопросу и подумать, как решить все проблемы с коммунальными предприятиями, и напряжением в отношениях. Как по мне, то этим конфликтом очень увлеклись обе стороны. Проблемы можно решать по-другому", – отметил Фесенко в комментарии "Сегодня".

Кем заменят Кличко

Сайт "Сегодня" обратился к столичным чиновникам, знающим ситуацию изнутри. В мэрии неохотно общаются на тему возможного назначения нового главы КГГА. Подтверждают, что решение власти можем услышать уже на этой неделе.

"Ситуация напряженная – вы сами видите, что происходит. И мы тоже слышим всяческие слухи о том, что этот вопрос решается в недрах Офиса президента. Учитывая все происходящее, то решение о назначении нового главы КГГА может быть озвучено и на заседании Кабмина уже завтра, или в пятницу на СНБО", – рассказал нам источник в КГГА.

Читайте также:

Реклама

В то же время политолог говорит, что отставка Кличко, хотя про нее уже и говорят два года, не обязательно состоится.

"Кличко ощущает риск для себя, что его могут лишить должности главы КГГА. Это будет конфликтная тема. И сейчас мы видим рост напряжения в отношениях между киевской и центральной властью. Но закончится ли это заменой руководителя КГГА? Теоретически, да – это возможно. Я не исключаю такого сценария. Ведь конфликт разыгрывается уже в третий раз. Но не обязательно уже в сентябре будет новый глава КГГА. Это возможно, но не обязательно. Все будет зависеть от развития ситуации", – отмечает Фесенко.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что правоохранители с обысками тормозят работу коммунальных служб. Он считает, что все дела, по которым приходили с проверкой, – давление на него и местную власть.

"Делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – добавил Кличко.

В столице в течении последнего времени прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др.

Читайте подробнее:

Реклама

Смотрите больше новостей в выпуске:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Больше новостей
Украина
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять