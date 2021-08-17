Кем заменят Кличко? Имя нового главы КГГА могут озвучить на СНБО – источник

Эксперты предполагают, что смена руководства КГГА может произойти в ближайшее время – возможно до Дня Независимости

Протесты под КГГА и мэр столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует мэр Киева. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.

Когда Кличко могут снять

Реклама

Эксперты предполагают, что смена руководства в столичной госадминистрации может произойти в ближайшее время – возможно и до Дня Независимости.

По мнению политолога Владимира Фесенко, замена главы КГГА может быть преподнесена как временная мера, для наведения порядка в коммунальных предприятиях столицы и очищения от коррупции, дескать центральная власть должна немедленно вмешаться в ситуацию.

"На мой взгляд, как раз сейчас, за неделю до празднования 30-летия Независимости Украины, когда в Киеве будет проводиться масса международных мероприятий, весь этот конфликт абсолютно не нужен. Сейчас не время и не место для выяснения отношений. Киевская и центральная власть должны достойно провести все мероприятия – это сейчас главнее. А потом вернуться к этому вопросу и подумать, как решить все проблемы с коммунальными предприятиями, и напряжением в отношениях. Как по мне, то этим конфликтом очень увлеклись обе стороны. Проблемы можно решать по-другому", – отметил Фесенко в комментарии "Сегодня".

Кем заменят Кличко

Сайт "Сегодня" обратился к столичным чиновникам, знающим ситуацию изнутри. В мэрии неохотно общаются на тему возможного назначения нового главы КГГА. Подтверждают, что решение власти можем услышать уже на этой неделе.

"Ситуация напряженная – вы сами видите, что происходит. И мы тоже слышим всяческие слухи о том, что этот вопрос решается в недрах Офиса президента. Учитывая все происходящее, то решение о назначении нового главы КГГА может быть озвучено и на заседании Кабмина уже завтра, или в пятницу на СНБО", – рассказал нам источник в КГГА.

Реклама

В то же время политолог говорит, что отставка Кличко, хотя про нее уже и говорят два года, не обязательно состоится.

"Кличко ощущает риск для себя, что его могут лишить должности главы КГГА. Это будет конфликтная тема. И сейчас мы видим рост напряжения в отношениях между киевской и центральной властью. Но закончится ли это заменой руководителя КГГА? Теоретически, да – это возможно. Я не исключаю такого сценария. Ведь конфликт разыгрывается уже в третий раз. Но не обязательно уже в сентябре будет новый глава КГГА. Это возможно, но не обязательно. Все будет зависеть от развития ситуации", – отмечает Фесенко.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что правоохранители с обысками тормозят работу коммунальных служб. Он считает, что все дела, по которым приходили с проверкой, – давление на него и местную власть.

"Делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – добавил Кличко.

В столице в течении последнего времени прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др.

Читайте подробнее:

Реклама

Смотрите больше новостей в выпуске: