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У Києві наклали арешт на причали та греблі – причина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 листопада, 16:20
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Заарештовано також гідротехнічні споруди в Київській області
Водні об'єкти на Оболоні можуть повернути державу
Водні об'єкти на Оболоні можуть повернути державу / Фото: Колаж: Сьогодні

Накладено арешт на причали та греблі у столиці та Київській області. Таке рішення ухвалив Подільський районний суд столиці.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин у Facebook.

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За його словами, судове рішення стосується дванадцяти причалів і дамб у Києві та області.

"Ще у 2018 році один громадянин України для того, щоб заволодіти цими об'єктами, звернувся до поліції і у цьому зверненні вказав неправдиві відомості щодо виявлення втрачених майнових прав на гідротехнічні споруди", – написав він.

Серед заарештованих судом споруд є частина Оболонської набережної та острови на Оболоні.

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"Сподіваюсь, що водні об'єкти на Оболоні зрештою будуть повністю повернуті державі, а кияни зможуть на них безперешкодно відпочивати", – написав Трубіцин.

На Київщині ураган прорвав греблі

Влітку у Київській області після урагану прорвало греблі. В результаті в селі Лишня була розмита під'їзна дорога, а сильний вітер поламав дерева.

На місце прибули рятувальники. Вони трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева забрали, а рух транспорту відновили.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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