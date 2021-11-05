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У Києві під Офісом Президента вимагають відсторонити Кличка – фото та відео

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 11:25
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Мітингувальники звернулися з вимогою до глави держави Володимира Зеленського
У Києві Зеленського просять усунути Кличка. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві Зеленського просять усунути Кличка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві близько 100 осіб прийшли під Офіс Президента з вимогою до Володимира Зеленського ініціювати відставку Віталія Кличка з посади міського голови.

Про це пише PavlovskyNEWS.

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Деталі мітингу

Згідно з джерелом, люди, що зібралися, вимагають від президента Володимира Зеленського звернути увагу на те, що відбувається в столиці, і вжити заходів.

На їхню думку, Віталій Кличко своїми незаконними забудовами знищує ліси, парки, сквери, ринки, дитячі та спортивні майданчики.

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Кличко може піти у відставку наступним – Разумков

Ексспікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що наступним у відставку може піти мер Києва Віталій Кличко.

"Не знаю, хто наступний. Я думаю, що таких вже немає. Але Кличко – так, може стати наступним", – сказав Разумков.

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