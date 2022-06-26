У Києві приберуть кіоски біля метро, у чому причина

Столичні підприємці вже виходять на протести під мерію та не бояться навіть вручення повісток

У Києві заплановано масовий демонтаж кіосків. Цього разу влада запевняє, що йдеться про перенесення МАФів, які встановлені біля станцій метро і заважають людям заходити в укриття під час повітряної тривоги. У мерії запевняють, що кіоски просто перенесуть до іншого місця. А ось представники малого бізнесу впевнені, що розпочався черговий етап по викурюванню бізнесу з його місць для подальшої забудови території. Що насправді відбувається, з'ясовував сайт "Сьогодні".

Що кажуть у КМДА?

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У КМДА запевняють, що не йдеться про демонтаж конструкцій – МАФи, які знаходяться біля станцій метрополітену і перешкоджають доступу до укриття, просто перенесуть на інші локації.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Згідно з протоколом засідання, йдеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів.

"Підприємцям, які мають дозвільні документи та працюють у столиці, запропонують інше доступне місце для діяльності. У період воєнного стану беззастережним пріоритетом є безпека людей та їх безперешкодний доступ до укриттів при повітряній тривозі та ризик обстрілів. До речі, станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Дали три дні на демонтаж

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Чиновники уточнюють, що до тих, кого планують прибрати з евакуаційних шляхів, належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного або іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів та виходів станцій метро, зупинок громадського транспорту, біля споруд та укриттів цивільного захисту населення.

"Всі власники тимчасових споруд попереджені або будуть повідомлені про необхідність перенесення та причини такого рішення. У триденний термін вони мають самостійно демонтувати і перенести торгові точки. Якщо це не буде виконано, ми будемо змушені провести демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик. Але ми сподіваємось на розуміння з боку підприємців", – заявив заступник голови КМДА.

У столичній мерії не змогли нам відповісти, про яку кількість кіосків йдеться і в які місця їх перемістять. У КМДА кажуть, що кількість ще підраховується і поки що точної інформації немає.

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Почнуть із двох станцій метро

А ось підприємці говорять про десятки кіосків і обурюються таким рішенням, вважаючи його несправедливим.

"Наразі нам відомо про демонтаж 83 МАФів. Це конструкції, які встановлені в районі станцій метро "Політехнічний інститут" та "Героїв Дніпра". Поки йдеться про ці кіоски, але я думаю, що після цих візьмуться й за інші. У мерії вже обговорювали демонтаж кіосків біля станції метро "Дружби народів" та інших локаціях", – розповіла сайту "Сьогодні" співголова Київського міського комітету з порятунку бізнесу Тетяна Петренко.

Лякали повістками

Працівники кіосків, яким загрожує демонтаж, навіть виходили з акцією протесту під стіни КМДА на Хрещатику. Активісти кажуть, що замість діалогу до них підходили представники від військкомату з поліцейськими та вручали повістки до армії.

"Люди зібралися під мерією. Для багатьох підприємців питання демонтажу кіосків дуже болісне та гостре. А влада запросила під КМДА воєнкома, щоб вручити повістки учасникам акції. Напевно, чиновники думали, що люди розбіжаться, але наші чоловіки просто стали в чергу та отримували повістки", – розповідає сайту "Сегодня" Тетяна Петренко.

Приберуть та забудують?

Вона додає, що кіоски хочуть прибрати не лише біля станцій метро, а й в інших місцях міста, наприклад, на зупинках громадського транспорту.

"Щодо кіосків біля станцій метро "Героїв Дніпра" та "Політехнічний інститут", то влада декларує, що перенесе їх в інше місце, але насправді – це околиця Києва, де люди просто не ходять або вивезуть на штрафмайданчик", – зазначає Тетяна Петренко.

На думку співголови Комітету з порятунку бізнесу, таке відбувається у Києві через те, що ділянки, на яких були кіоски, хочуть забудувати.

"Біля станції метро "Героїв Дніпра" є трамвайне кільце. Цю ділянку землі хочуть забудувати ще з 2018 року. Тоді виник перший конфлікт із забудовником. Ми заявили, що готові звільнити місце, якщо нам покажуть документи на цю ділянку. Але таких документів немає, тому підприємців вирішили "відсунути" іншим способом, під приводом безпеки. Також хочуть забрати кіоски і в районі станції метро "Дружби народів". Там раніше вже була спроба забудувати це місце", – зазначає Тетяна Петренко.

З кіоску до ТЦ?

За її словами, підприємцям, які працюють біля станції метро "Героїв Дніпра" пропонували перейти працювати до приміщення торговельного центру, який зі скандалами збудували над цією станцією метро.

"За рахунок демонтажу кіосків чиновники хочуть наповнити торговельні приміщення цього ТЦ. Звідти, до речі, масово йдуть орендарі, вони розривають договори, оскільки власник ТЦ на поступки не хоче йти. Підприємцям із кіосків така розкіш теж не по кишені. Людям просто потрібно годувати свої сім'ї та якось виживати", – розповідає співголова Київського міського комітету із порятунку бізнесу.

Треба зауважити, що біля кожної станції метро , а їх у місті 52, встановлені десятки кіосків, а також капітальні споруди у вигляді торгових павільйонів. Поки що зовсім незрозуміло, як столичні чиновники визначатимуть кандидатів на переселення, а саме вирішуватимуть – чи заважає конструкція проходу людей, чи ні.

Рік тому столична влада мала намір впритул зайнятися наведенням порядку з МАФами та хотіли затіяти революцію у цій сфері бізнесу. Йшлося про зміни правил розміщення кіосків у Києві.

У мирний час прибрати кіоски від станцій метро у столичної влади не вийшло. А планували встигнути до 2024 року.