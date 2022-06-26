В Киеве уберут киоски возле метро, в чем причина

Столичные предприниматели уже выходят на протесты под мэрию и не боятся даже вручения повесток

Зачистить от киосков пока хотят территорию возле двух станций метро в Киеве /коллаж "Сегодня"

В Киеве запланирован массовый демонтаж киосков. На этот раз власти заверяют, что речь идет о переносе МАФов, которые установлены возле станций метро и мешают людям заходить в укрытия во время воздушной тревоги. В мэрии заверяют, что киоски просто перенесут в другое место. А вот представители малого бизнеса уверены, что начался очередной этап по выживанию бизнеса со своих мест для дальнейшей застройки территории. Что происходит на самом деле, выяснял сайт "Сегодня".

Что говорят в КГГА?

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В КГГА заверяют, что речь не идет про демонтаж конструкций – МАФы, которые находятся возле станций метрополитена и препятствуют доступу в укрытия, просто перенесут на другие локации.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Согласно протоколу заседания, речь идет о перемещении временных сооружений из локаций, где они препятствуют доступу населения к укрытиям.

"Предпринимателям, которые имеют разрешительные документы и работают в столице, предложат другое доступное место для деятельности. В период военного положения безоговорочным приоритетом является безопасность людей и их беспрепятственный доступ к укрытиям при воздушной тревоге и риске обстрелов. Кстати, станциями метро как укрытиями пользуется около 1500 человек", – заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Дали три дня на демонтаж

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Чиновники уточняют, что в число тех, кого планируют убрать с эвакуационных путей относятся временные сооружения торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности возле наземных входов и выходов станций метро, остановок общественного транспорта, возле сооружений и укрытий гражданской защиты населения.

Киоски стоят вплотную к входу на станцию метро "Позняки" / фото "Сегодня"

"Все владельцы временных сооружений предупреждены или будут уведомлены о необходимости переноса и причинах такого решения. В трехдневный срок они обязаны самостоятельно демонтировать и перенести торговые точки. Если это не будет выполнено, мы будем вынуждены провести демонтаж силами КП и транспортировать сооружения на штрафплощадку. Но мы надеемся на понимание со стороны предпринимателей", – заявил замглавы КГГА.

В столичной мэрии не смогли нам ответить, о каком количестве киосков идет речь и в какие места их переместят. В КГГА говорят, что количество еще подсчитывается и пока точной информации нет.

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Начнут с двух станций метро

А вот предприниматели говорят про десятки киосков и негодуют от такого решения, считая его несправедливым.

"На данный момент нам известно о демонтаже 83 МАФов. Это конструкции, которые установлены в районе станций метро "Политехнический институт" и "Героев Днепра". Пока речь идет об этих киосках, но я думаю, что после этих возьмутся и за другие. В мэрии уже обсуждали демонтаж возле станции метро "Дружбы народов" и на других локациях", – рассказала сайту "Сегодня" сопредседатель Киевского городского комитета по спасению бизнеса Татьяна Петренко.

Пугали повестками

Работники киосков, которым грозит демонтаж даже выходили с акцией протеста под стены КГГА на Хрещатике. Активисты говорят, что вместо диалога к ним подходили представители от военкомата с полицейскими и вручали повестками в армию.

Предпринимателям, которые вышли с пикетом под мэрию из-за киосков, решили вручить повестки

"Люди собрались под мэрией. Для многих предпринимателей вопрос демонтажа киосков очень болезненный и острый. А власти пригласили под КГГА военкома, чтобы вручить повестки участникам акции. Наверное, чиновники думали, что люди разбегутся, но наши мужчины просто стали в очередь и получали повестки", – рассказывает сайту "Сегодня" Татьяна Петренко.

Уберут и застроят?

Она добавляет, что киоски хотят убрать не только возле станций метро, но и в других местах по городу, например, на остановках общественного транспорта.

"Относительно киосков возле станций метро "Героев Днепра" и "Политехнический институт", то власти декларируют, что перенесут их в другое место, но на самом деле – это окраина Киева, где люди просто не ходят или вывезут на штрафплощадку", – отмечает Татьяна Петренко.

По мнению сопредседателя комитета по спасению бизнеса, такое происходит в Киеве из-за того, что участки, на которых были киоски, хотят застроить.

Ситуация с киосками вокруг станции метро "Героев Днепра" – одних убирают, а других оставляют

"Возле станции метро "Героев Днепра", есть трамвайное кольцо. Этот участок земли хотят застроить еще с 2018 года. Тогда возник первый конфликт с застройщиком. Мы заявили, что готовы освободить место, если нам покажут документы на этот участок. Но документов таких нет, поэтому предпринимателей решили "отодвинуть" другим способом, под предлогом безопасности. Также хотят убрать киоски и в районе станции метро "Дружбы народов". Там ранее уже была попытка застроить это место", – отмечает Татьяна Петренко.

Из киоска в ТЦ?

По ее словам, предпринимателям, которые работают возле станции метро "Героев Днепра" предлагали перейти работать в помещение торгового центра, который со скандалами построили над этой станцией метро.

"За счет демонтажа киосков чиновники хотят наполнить торговые помещения этого ТЦ. Оттуда, кстати, массово уходят арендаторы, они разрывают договора, поскольку собственник ТЦ на уступки идти не хочет. Предпринимателям из киосков такая роскошь тоже не по карману. Людям просто нужно кормить свои семьи и как-то выживать", – рассказывает сопредседатель Киевского городского комитета по спасению бизнеса.

Стоит отметить, что возле каждой станции метро, а их в городе 52, установлены десятки киосков, а также капитальные сооружения в виде торговых павильонов. Пока совершенно непонятно, как столичные чиновники будут определять кандидатов на переселение, а именно решать – мешает ли конструкция проходу людей или нет.

Власти внезапно забеспокоились о доступности граждан в укрытие, которым является столичный метрополитен

Год назад столичные власти намерялись вплотную заняться наведением порядка с МАФами и хотели затеять революцию в данной сфере бизнеса. Речь шла об изменениях правил размещения киосков в Киеве.

В мирное время убрать киоски от станций метро у столичных властей не получилось. А планировали успеть до 2024 года.