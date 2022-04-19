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У Києві відновили два трамвайні маршрути: розклад руху

Павло Заяць Павло Заяць
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19 квітня, 09:19
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Громадський транспорт у столиці подовжує час роботи
У КМДА повідомили розклад руху трамваїв №1 та №5
У КМДА повідомили розклад руху трамваїв №1 та №5 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві продовжують запускати громадський транспорт, відновили роботу трамвайні маршрути №1 та №5.

Київська міська державна адміністрація повідомила у Facebook розклад руху:

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№ 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної. Інтервал руху 12 хвилин;

№ 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2". Інтервал руху 20 хвилин.

Також повідомляється, що час роботи громадського транспорту з 18 квітня подовжено – метрополітен працює із 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.

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Зміни були внесені після того, як комендантська година в столиці починається на годину пізніше, а закінчується годиною раніше – з 22:00 до 5:00.

Рух потягів метро

Метро в Києві відновлює роботу поступово, поки відкрилися не всі станції.

  • "Червона" лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
  • "Синя" лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • "Зелена" лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Приблизний час очікування поїзда – 30 хвилин. На станціях метро зазвичай розвішують оголошення з точним розкладом руху потягів.

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Зазначимо, що в столиці планують перейменувати 5 станцій метро, назви яких стали неприйнятними через російську агресію.

Київ починає оживати

У Києві відновили прокат електросамокатів та велосипедів. Міська влада зазначає, що самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротку відстань.

У Києві відкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.

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