У Києві відновили два трамвайні маршрути: розклад руху

У Києві продовжують запускати громадський транспорт, відновили роботу трамвайні маршрути №1 та №5.
Київська міська державна адміністрація повідомила у Facebook розклад руху:
№ 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної. Інтервал руху 12 хвилин;
№ 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2". Інтервал руху 20 хвилин.
Також повідомляється, що час роботи громадського транспорту з 18 квітня подовжено – метрополітен працює із 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.
Зміни були внесені після того, як комендантська година в столиці починається на годину пізніше, а закінчується годиною раніше – з 22:00 до 5:00.
Рух потягів метро
Метро в Києві відновлює роботу поступово, поки відкрилися не всі станції.
- "Червона" лінія – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
- "Синя" лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- "Зелена" лінія – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Приблизний час очікування поїзда – 30 хвилин. На станціях метро зазвичай розвішують оголошення з точним розкладом руху потягів.
Зазначимо, що в столиці планують перейменувати 5 станцій метро, назви яких стали неприйнятними через російську агресію.
Київ починає оживати
У Києві відновили прокат електросамокатів та велосипедів. Міська влада зазначає, що самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротку відстань.
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