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У Києві введуть "червону зону": як підготувався бізнес

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 жовтня, 11:07
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Україна все ближче до посилення карантинних обмежень через зростання захворюваності на COVID-19
У Києві посилять карантин

До червоних областей додасться ще сім – включаючи Київ. Коли населений пункт "червоніє", то в ньому змінюються правила життя.

Сайт "Сьогодні" повідомляє як до локдауну готовий бізнес.

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Українська співачка й власниця салону – Оксана Вояж розповідає, що салони краси у "помаранчевій зоні" працюють у "підвішеному" стані. Поки сертифікатів не вимагають. Лише половину штату вакцинували, попереджають про можливі новведення й клієнів.

"Складно уявити, що ми знову можемо закритися, і якщо буде жорстка система – обслуговувати з документом, то ми законослухняні. Є ж актиковідники, антивакцинатори. Ми не можемо їх виганяти із салону", – говорить Оксана Вояж.


Зайти на пошту – аби отримати чи відправити посилку – можна без сертифікату чи тестів. Містяни кажуть, такі обмеження їх обурили б.

На фітнес чи у спортзал – вхід вільний. Але не для жителів областей, що у "червоній зоні". Там за поріг спортклубу – зась без імунізації. Можна й тестуватися, але, запевняє власник спортклубів, такий варіант – незручний для усіх.

"Ми дивимось, щоб бажано усі були вакциновані. Ми всі чудово розуміємо, що вимушено та добровільно робимо всі ці моменти, щоб уникнути локдаунів", – сказав власник спортклубів.

Традиційно паперові сертифікати про вакцинацію видають сімейні лікарі – упродовж двох тижнів після імунізації. Через ажіотаж, який спричинили нові вимоги до перевезень, отримати бажаний папірець, за словами медиків, можна й раніше.

Альтернатива сертифікатам – ковід-тести. На антиген, ІФА, ПЛР, у експрес-форматі. Відтепер їх можна зробити чи не усюди – навіть на вокзалах та автостанціях, відрізняються за призначенням, цінами та термінами.

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Найпростіший варіант – експрес-тест. Вартує від двохсот до пів тисячі гривень, результат за 15-30 хвилин. Дійсний – 48 годин. Найпопулярніший все ж ПЛР-тест. Коштує від чотирьохсот до тисячі гривень у середньому, готовий висновок – упродовж доби. Саме він може стати альтернативою сертифікату, однак лише на 72-ві години.

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