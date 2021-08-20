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Вопрос могут отложить в долгий ящик – политолог объяснил, почему СНБО не рассмотрит отставку Кличко

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
20 августа, 13:33
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При всех претензиях к Кличко, он является крупной политической фигурой, говорит эксперт
Вопрос об отставке Кличко отложили до лучшего момента. Фото: коллаж "Сегодня"
Вопрос об отставке Кличко отложили до лучшего момента. Фото: коллаж "Сегодня"

Вопрос об увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко не входит в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится в пятницу, 20 августа. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на собственного источника в СНБО.

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"Ведомство будет рассматривать другие темы, но вопрос увольнения главы КГГА запланирован не был", – рассказал собеседник издания.

Политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА решили не поднимать на сегодняшнем заседании СНБО, чтобы не обострять ситуацию в столице накануне празднования Дня Независимости и встречи Зеленского с Меркель.

"При всех претензиях к Кличко, он все же является крупной политической фигурой. С ним встречались Блинкен и Нуланд, у него хорошие отношения с Меркель. Кроме того, его трижды выбирали мэром киевляне и он был одним из лидеров Майдана. Отставка Кличко может вызвать негатив у западных партнеров, жителей Киева и патриотов. К тому же, не логично делать рокировки в столичной власти перед празднованием юбилея независимости Украины", – объясняет "Сегодня" эксперт.

По мнению политолога, вопрос об отставке Кличко отложили до лучшего момента.

"Возможно, к нему вернуться после праздников и переговоров Зеленского с Меркель и Байденом. Не исключено также, что этот вопрос вообще отложили в "долгий ящик", так как по данным соцопросов, Кличко поддерживают более 50% киевлян и большинство депутатов Киеврады", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев: Отставка Кличко может вызвать негатив у западных партнеров, жителей Киева и патриотов. Фото: facebook.com/vadim.karasev
Политолог Вадим Карасев: Отставка Кличко может вызвать негатив у западных партнеров, жителей Киева и патриотов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

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Вместо отставки Кличко, на заседании СНБО Зеленский с чиновниками рассмотрят вопросы оборонного характера и ситуацию с распространением нового штамма коронавируса в стране. Кроме того, на заседании могут рассмотреть санкции против граждан России, и вопросы лесного хозяйства.

Напомним, что Виталий Кличко постоянно заявляет, что центральная власть оказывает на него давление с тем, чтобы он освободил кресло главы КГГА. Мэр даже заявил, что такого не было при Викторе Януковиче.

На этой неделе Кличко выпустил видеообращение, в котором сказал, что проводимые в департаментах КГГА и коммунальных предприятиях обыски тоже являются элементом давления на него.

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