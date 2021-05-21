Я президенту не ворог – Кличко емоційно висловився про Зеленського

Мер Києва розповів, що останній раз спілкувався з президентом Володимиром Зеленським півроку тому

Нинішня ситуація з обшуками в комунальних підприємствах Києва, звинувачення в корупції і негаразди з президентом Володимиром Зеленським викликає у мера столиці Віталія Кличка почуття дежавю.

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Про це сказав міський голова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Якесь дежавю. Минуло півтора року і ми піднімаємо те ж питання", – прокоментував мер Києва звинувачення в корупції.

Він нагадав, що в 2019 році між ним і главою АП Андрієм Богданом виник відкритий конфлікт.

Кличко розповів, що останній раз спілкувався з президентом Володимиром Зеленським півроку тому. Зараз же він підтвердив, що телефонував у приймальню Зеленського і писав йому смс, щоб зустрітися.

"Я востаннє спілкувався з президентом півроку тому... Я дійсно телефонував у приймальню і просив президента зустрітися. Писав йому смс. На жаль відповіді не отримав, але хтось в оточенні надає інформацію, намагаються зробити нас ворогами. Я президенту не ворог", – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що має бути синергія у владі, що треба працювати спільно і має бути субординація.

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Нагадаємо, про те, що Кличко постійно постійно пише, телефонує і ходить в Офіс президента – про це заявив президент на своїй великій прес-конференції за підсумками двох років президентства.

Хоча ще вчора сам Кличко після прес-конференції сказав, що його "з кимось переплутали".