Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Жителів Києва та передмістя попередили про вибухи, але закликали не хвилюватися

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після відступу окупаційних військ із Київської області вони замінували багато ділянок
Сапери будуть проводити в Київській області розмінування
Сапери будуть проводити в Київській області розмінування / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще деякий період буде чути вибухи на Київщині, мешканців столиці та передмістя просять не хвилюватися – це розмінування територій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо Ви чуєте вибухи – то це робота саперів зі знищення ворожого арсеналу, що не розірвався, або має ризики детонування", – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що наразі саперами проводиться активна робота з розмінування території

"Будьте обережні, при виявленні підозрілих предметів негайно повідомляйте про це службу", – зазначили військові.

Ситуація у Києві

  • У передмісті столиці все ще небезпечно – мирні жителі можуть зустріти міни, які залишили окупанти. Мер Києва Віталій Кличко закликав городян не поспішати повертатися до столиці . Відстрочити повернення він просить ще як мінімум на тиждень.
  • 9 квітня продовжили рух поїздів метрополітену по "червоній" лінії до станції "Академмістечко". Крім того, запустили чотири тролейбусні маршрути.
  • Приватні перевізники 7 квітня ухвалили рішення відновити роботу на 11 маршрутах.
  • У столиці з 21:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час не можна виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Кияни можуть вийти на вулицю, щоб пройти в укриття за сигналом тривоги.
  • З 4 квітня у Києві знову працює швидкісний трамвай на Борщагівці. Швидкісний трамвай №3 відновив роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна". Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8, 22, 29, 33а.
  • З 4 квітня метрополітен відновив повідомлення через Південний міст.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Відірвані кінцівки, велика крововтрата: у поліції розповіли про жертв удару РФ по Краматорську Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Будемо робити все, щоб у Бучу та Ірпінь повернулося життя, – Поворозник Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3668

Євро (€)

31.92

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти