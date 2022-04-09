Жителей Киева и пригорода предупредили о взрывах, но призвали не волноваться

После отступления оккупационных войск из Киевской области они заминировали многие участки

Саперы будут проводить в Киевской области разминирование / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще некоторый период будут слышны взрывы в Киевской области, жителей столицы и пригорода просят не волноваться – это разминирование территорий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

"Если Вы слышите взрывы – то это работа саперов по уничтожению неразорвавшегося вражеского арсенала или имеющего риски детонирования", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что в данный момент саперами проводится активная работа по разминированию территории

"Будьте осторожны, при обнаружении подозрительных предметов, немедленно сообщайте об этом службе", – отметили военные.

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