30 кілометрів пішки та під пісні: розкриваємо секрети обхідника шляхів Центрального вокзалу Києва

Обхідник розповів нам про трупи на коліях, барикади з шин та про порятунок людини

Бути обхідником залізничних шляхів робота не з легких/Колаж: "Сьогодні"

Є на Центральному залізничному вокзалі Києва професія, без якої не було б самого вокзалу – це обхідник залізничних колій. Ця людина зобов'язана знати все про колії, шпали, розклад поїздів. А ще мати міцні ноги, щоб багато ходити, і пильне око, щоб помічати найменші тріщини на коліях. Обхідник шляхів Ігор Самусенко займається цим уже 21 рік. Про секрети своєї роботи він розповів сайту "Сьогодні".

Ігорю 43 роки. Каже, що до цього працював на консервному заводі, а на залізницю пішов за порадою дядька.

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"Я шукав роботу, і дядько порадив піти в обхідники залізничних колій. Мої дядько і тітка працювали на залізниці. Я спробував, невдовзі втягнувся, мені сподобалося – графік влаштовує, з усім справляюся", – розповідає Ігор.

Одне з головних завдань обхідника — уважно стежити, щоб на коліях не було тріщин, шайб, що тріснули, на своїх місцях були всі болти. Загалом він відповідає за стан залізничного полотна на ділянці.

За зміну – 30 кілометрів

Зміна обхідника триває з 8:00 до 17:00. Ігор разом зі своїми колегами обслуговує ділянку станції Київ-Пасажирський до станції Київ-Волинський. А це понад 6 кілометрів шляху, які обхідник проходить пішки та повертається назад. За зміну здійснює три такі обходи.

Маршрут починається із Центрального залізничного вокзалу. Тут Ігор знає кожен закуток, а також усе про стан залізничного полотна. Він показує нам, де курсують поїзди міської електрички, де проїжджають вантажні поїзди, а де пасажирські.

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"Робочий день у нас завжди починається з інструктажу. Нам видають маршрут, яким ми повинні пройти і чіткі вказівки, на що саме звертати увагу. Чесно сказати, увагу звертаємо на все. Це вже професійна звичка. За зміну проходжу не менше 30 кілометрів. Маршрут такий: від Центрального вокзалу до Караваєвих дач, а потім ще до станції Київ-Волинський та у зворотному напрямку", — розповідає Ігор Самусенко.

Під час шляху він звертає увагу на стан рейок та шпал. Якщо є підозрілий болт і візуально видно, що він з дефектом — він його змінює, а якщо раптом болт випав, то вкручує запасний.

Обхідник залізничних колій Ігор Самусенко за зміну проходить не менше 30 кілометрів/Фото: "Сьогодні"

Вантаж обхідника та що означають прапори

На зміну обхідник шляхів виходить не з порожніми руками. З ним завжди важкий молоток на високій ручці, великий гайковий ключ, 4-5 болтів та шайби на випадок заміни, а це додаткові кілограми, які він носить на собі.

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"Ця вага для мене вже звична. Молоток завжди на плечі. Ключ можу тримати в чоботі, болти в кишені. Завжди зі мною і два прапори — червоного та жовтого кольорів. Червоний прапор — означає небезпека. Якщо я підніму вгору червоний прапор — поїзд зупиниться. Жовтий прапор я піднімаю, коли проїжджає поїзд. Прапор має бути скрученим у трубку. Якщо він розпущений, то це сигнал машиністу про обмеження швидкості", — пояснює Ігор.

До речі, в обов'язки обхідника входить оглядати склад, що проїжджає. Якщо він помітить якусь несправність чи іскри, то має подати сигнал машиністу. Той постійно дивиться у дзеркало на прапор обхідника. Він, до речі, може зупинити поїзд, якщо помітить небезпеку на коліях. Для цього потрібно помахати червоним прапором по колу. Використовувати червоний прапор Ігореві ще не доводилося.

Обхідник стежить, щоб колії були в ідеальному стані/Фото: "Сьогодні"

Страшні знахідки

Іноді колії стають пасткою для тварин. Особливо собак, які застрягли лапами між ними. Ігор каже, що йому доводилося прибирати з рейок трупи собак, якось навіть виносив загиблого дога. Але були випадки й страшніші.

"Бувало, що під час обходу ми знаходили на шпалах трупи людей. Їх або викинули з поїзда, підкинули або людина загинула під колесами локомотива. Картина це жахлива... Потрібно мати сильні нерви, щоб таке забути. У мене було два такі випадки в районі Караваєвих дач. Це видовище не для людей зі слабкими нервами, на місце викликаємо поліцію", — згадує Ігор.

Під час своєї роботи Ігор Самусенко натрапляв на страшні знахідки/Фото: "Сьогодні"

Врятували життя чоловікові

Якось Ігор із напарником врятували життя людині. Під час обходу помітили, що хтось ворушиться у схилі поряд із залізничним полотном.

"Людина була замотана в ковдру. Йому хтось проломив голову і підкинув до рейок. Чоловік не пам'ятав, як він там опинився і сказав, що пролежав три-чотири дні. За його версією, його пограбували і кинули до колій. Ми викликали правоохоронців і швидку. Медики промили йому рану і забрали до лікарні. Як мені потім розповідали, ми вчасно приспіли — людина вижила і з нею все добре", — згадує Ігор.

Небезпечні жарти

Часто на залізничному полотні пустують діти. Вони можуть покласти на колії камінь і спостерігати, що буде, коли поїде поїзд.

"Ці дитячі витівки дуже небезпечні. Одного разу на шпалах діти побудували цілу піраміду з автомобільних покришок. А це — повна зупинка поїзда. Добре, що це вчасно помітили колеги. Ми вночі терміново прибирали ці покришки. Це дуже небезпечно. Навіть від каменю рельєф може луснути", — каже обхідник.

Дітям він радить краще ліпити сніговиків та бажано подалі від залізничного полотна.

Улюблена пора року та пісні

Ігор Самусенко розповідає, що найважче працювати влітку, коли сильна спека.

"Влітку набагато важче. Цілий день витримати на сонці важко, потрібно пити багато води. Якщо на вулиці плюс 30, то на сонці метал і щебінь нагріваються до плюс 40 градусів. І ти всю зміну проводиш у цій "парилці". А восени і навесні приємніше працювати. Трохи гірше взимку, коли снігопади, але теж цілком стерпно. Щоправда, тоді нам доводиться ще й від снігу шпали розчищати.

Проходити пішки такі відстані непросто фізично. Обхідникам заборонено слухати музику.

"Я себе розважаю піснями. Часто йду і співаю. А що? Мене ж ніхто не чує. Будь-які пісні співаю, які згадав, часто народні. Ось так пройшов, трохи заспівав, а далі йду про своє думаю, щось згадую", — розповідає Ігор.

Обхідник залізничних колій любить під час роботи поспівати/Фото: "Сьогодні"

Найдовший залізничний маршрут

"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд найдовшим залізничним маршрутом. Він долає на своєму шляху 1806 кілометрів.

Потяг №5/6 за маршрутом Маріуполь – Рахів сполучає сім областей. Він робить зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.