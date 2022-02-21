Air France відмінила свій рейс з "Борисполя" до Парижа – як відлетіти

Air France скасувала свій рейс із Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Парижа 22 лютого. А авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) продовжуватиме здійснювати рейси за маршрутом Київ-Париж згідно з розкладом.
Про це повідомляє "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
"Нагадаємо, що раніше компанія Vueling відмінила всі свої рейси з Парижа до Києва по 28.02.2022, компанія Lufthansa відмінила всі свої рейси із Києва у Франкфурт, Цюрих, Відень з 21.02 по 28.02.2022. Можливість перевезення пасажирів за маршрутами компанії Lufthansa першочергово передається компаніям-членам Star Alliance та партнерам", – йдеться у повідомленні.
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Зазначимо, що відлетіти до Парижа можна буде рейсами авіакомпанії МАУ.
Що відомо про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, SkyUp посадила літак із Фуншалу в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- При цьому у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припинить свою дію страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.
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