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Air France відмінила свій рейс з "Борисполя" до Парижа – як відлетіти

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 лютого, 17:00
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Українців налякали новинами про те, що в країні можуть скасувати всі авіарейси
Air France скасувала рейс до Парижа
Air France скасувала рейс до Парижа / Фото: Колаж: Сьогодні

Air France скасувала свій рейс із Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Парижа 22 лютого. А авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) продовжуватиме здійснювати рейси за маршрутом Київ-Париж згідно з розкладом.

Про це повідомляє "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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"Нагадаємо, що раніше компанія Vueling відмінила всі свої рейси з Парижа до Києва по 28.02.2022, компанія Lufthansa відмінила всі свої рейси із Києва у Франкфурт, Цюрих, Відень з 21.02 по 28.02.2022. Можливість перевезення пасажирів за маршрутами компанії Lufthansa першочергово передається компаніям-членам Star Alliance та партнерам", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відлетіти до Парижа можна буде рейсами авіакомпанії МАУ.

Що відомо про можливе закриття неба?

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