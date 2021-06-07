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Центр Києва 11-12 червня перекриють: на яких вулицях рух буде обмежено

7 червня, 13:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Маршрут руху громадського пасажирського транспорту також буде змінено

Центр столиці перекриють 11-12 червня. Фото: ua.news

Центр столиці перекриють 11-12 червня. Фото: ua.news

У Києві 11-12 червня на Софійській площі пройде національний фестиваль "Французька весна в Україні". Рух в центрі міста буде обмежено.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, у зв'язку з проведенням фестивалю 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Іринінської до вулиці Великій Житомирській) і в Рильському провулку.

"Також будуть внесені зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує по цих вулицях, про що буде повідомлено додатково", – пишуть в повідомленні.

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Крім цього, на цих вулицях КП "Київміськсвітло" частково відключить зовнішнє освітлення з 7 по 12 червня з 20:00 до 23:00. Це потрібно для проведення монументальної світлової проекції "Я – мрія ...", створеної з використанням 3D-технологій.

Раніше ми писали, що на вулиці Милославській частково обмежать рух транспорту до 1 листопада.

Нагадаємо, що уряд підтримав запит МОЗ про скорочення витрат на ремонт доріг і передачі грошей на боротьбу з коронавірусом.

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