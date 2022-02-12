Центр Києва перекрили через Марш Єдності – де не проїхати (фото, відео)

У центрі Києва 12 лютого перекрили рух транспорту через Марш Єдності за Україну. Учасники акції йдуть від парку ім. Т. Шевченка до Майдану Незалежності.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Які вулиці перекриті:
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- вул. Володимирська (в один бік бульвару);
- бульвар Т. Шевченка (у напрямку Майдану Незалежності);
- вул. Хрещатик (права смуга у бік Майдану).
за даними карт Google, у заторах застиг бульвар Шевченка, вулиці Басейна, Круглоуніверситетська, Льва Толстого, Володимирська, Рєпіна, Архітектора Городецького та частина бульвару Лесі Українки.
Як відбувається марш?
Близько 300 учасників акції із прапорами України та різних партій зібралися у парку Шевченка. Після цього вони виконали гімн України та пішли маршем у бік Майдану Незалежності.
На місці перебувають близько сотні правоохоронців, зокрема поліція діалогу.
Попереду колони учасників їде музмобіль, окрім гімну, українці співають й інші пісні.
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