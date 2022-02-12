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Центр Києва перекрили через Марш Єдності – де не проїхати (фото, відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні
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12 лютого, 14:38
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У столиці обмежили рух транспорту через масову акцію – "Сьогодні" побували на місці і дізналися, які вулиці краще об'їжджати
У Києві через марш перекрили рух
У Києві через марш перекрили рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва 12 лютого перекрили рух транспорту через Марш Єдності за Україну. Учасники акції йдуть від парку ім. Т. Шевченка до Майдану Незалежності.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Які вулиці перекриті:

  • вул. Володимирська (в один бік бульвару);
  • бульвар Т. Шевченка (у напрямку Майдану Незалежності);
  • вул. Хрещатик (права смуга у бік Майдану).

за даними карт Google, у заторах застиг бульвар Шевченка, вулиці Басейна, Круглоуніверситетська, Льва Толстого, Володимирська, Рєпіна, Архітектора Городецького та частина бульвару Лесі Українки.

Де затори у центрі Києва. Скріншот

Як відбувається марш?

Близько 300 учасників акції із прапорами України та різних партій зібралися у парку Шевченка. Після цього вони виконали гімн України та пішли маршем у бік Майдану Незалежності.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

На місці перебувають близько сотні правоохоронців, зокрема поліція діалогу.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Попереду колони учасників їде музмобіль, окрім гімну, українці співають й інші пісні.

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